Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105137
ALTIN
192.270
DOLAR
4.6080
STERLİN
6.1531
EURO
5.3856
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
İntihar eden kişi kurtarılamadı
İNTİHAR EDEN KİŞİ KURTARILAMADI
Kendi kendini yaralayan ve apartmandan atlayan genç hayatını kaybetti
26 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Acil kan aranıyor
ACİL KAN ARANIYOR
banner282
Flaş Haber
Acil kan aranıyor
Kapat

Seattle'daki midyelerde opioid maddeye rastlandı

ABD'nin Seattle kenti kıyılarındaki midyelerde uyuşturucu madde opioide rastlandı.

Seattle'daki midyelerde opioid maddeye rastlandı

ABD'nin Seattle kenti kıyılarındaki midyelerde uyuşturucu madde opioide rastlandı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 06:55
Seattle'daki midyelerde opioid maddeye rastlandı

ABD'nin Seattle kenti kıyılarındaki midyelerde uyuşturucu madde opioide rastlandı.


Live Science'ın haberine göre, Washington Üniversitesi Puget Boğazı Enstitüsünden (PSI) yapılan açıklamada, midyelerin Puget Boğazı sularındaki kirlilik seviyesini ölçmek için kullanıldığı belirtildi.


Açıklamada, Washington Balık ve Yaban Hayatı Dairesinden (WDFW) araştırmacıların, her iki yılda bir, Puget Boğazı'ndaki çeşitli yerlere kirlenmemiş midyeler yerleştirdiği ve iki üç ay sonra denizdeki kirlilik seviyesini gözlemlemek için bu midye dokularını analiz ettiği belirtildi.


CBS News'e göre, araştırmacılar, denizde incelenen 18 yerden üçündeki midyelerde opioid oksikodon tespit etti.

banner277

PSI, Puget Boğazındaki midyelerde ilk kez opioid maddeye rastlandığını kaydederek bunun, atık su arıtma tesislerinden gelmiş olabileceğine işaret etti.


WDFW'den biyolog Jennifer Lanksbury, suda tespit edilen opioidlerin, bölgedeki pek çok kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihtimalini akla getirdiğini belirtti.


Live Science, 2014 yılı raporunda, deniz suyunu süzerek beslenen midyelerin aynı zamanda etraflarındaki herhangi bir kimyasalı ve kirleticiyi de emdiği ve bu yüzden midyelerin, kirlilik seviyeleri için iyi bir barometre olduğu bildirilmişti.


 

Son Güncelleme: 28.05.2018 10:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail basınından gündemi sarsacak Türkiye iddiası!
İsrail basınından gündemi sarsacak Türkiye iddiası!
Hindistan'da deprem söylentisi izdihama yol açtı
Hindistan'da deprem söylentisi izdihama yol açtı
Kamerun'un Anglofon bölgesinde çatışma
Kamerun'un Anglofon bölgesinde çatışma
Kolombiya devlet başkanını ikinci turda belirleyecek
Kolombiya devlet başkanını ikinci turda belirleyecek
Meksika'da bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu
Meksika'da bazıları parçalanmış 7 ceset bulundu
Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevi 7. gününde
Brezilya'da kamyon şoförlerinin grevi 7. gününde
Esed rejiminden İdliblilere tehdit mesajı
Esed rejiminden İdliblilere tehdit mesajı
ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı
ABD'nin eski Başkanı Bush hastaneye kaldırıldı
İtalya’da Conte, hükümeti kurma görevinden vazgeçti
İtalya’da Conte, hükümeti kurma görevinden vazgeçti
Etiyopya'da heyelan: 23 ölü
Etiyopya'da heyelan: 23 ölü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim