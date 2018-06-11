SDU "Açık kapı" günü düzenlendi!

Sumgayıt Devlet Üniversitesi'nde Toplumsal Denetim ve Danışmanlık Konseyi üyeleri, ebeveynler, kamuoyu temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve media yöneticilerinin katılımıyla 2017-2018 öğretim yılının yaz sömestri imtihan toplantısında "Açık kapı" günü düzenlendi.

Belirtelim ki, Azerbaycan Cumhuriyetinin Eğitim bakanı sayın Ceyhun Bayramovun "İmtihan toplantısının düzenlenmesi ve uygulanması konusunda" imzaladığı 14 mayıs 2018 tarihli 354 sayılı emrinde lisans ve mesleki eğitim kurumlarında 2017-2018 öğretim yılının yaz sömestri sınav oturumunun mevcut kurallara uygun organize edilmesi, öğrencilerin bilgisinin değerlendirilmesinde şeffaflığın ve tarafsızlığın sağlanması. Sınav oturumunun mevcut yasal belgeler temelinde yapılması, eğitim kurumlarında sınav merkezlerinin kurulması, bu karargahlara giren her şikayetin kısa sürede esnek şekilde incelenerek gerekli işlemlerin yapılması, aynı zamanda imtihanlarda şeffaflığın sağlanması için kamuoyunun ve öğrencilerin velilerinin katılımı ortam oluşturulması yansıdı. Sumgayıt Devlet Üniversitesi'nde bu emrin uygulanması ile ilgili gerekli emir imzalandı. Emre göre toplantı başlamadan önce imtihanların şeffaf ve objektif geçirilmesi amacıyla fakülte dekanları, bölüm başkanları karşısında somut hedefler konuldu. Toplantının gidişi sırasında sınavların sonuçlarına oluşabilecek rahatsızlıkların mevcut şekilde araştırılması ve çözülmesi amacıyla Karargah ve onun bünyesinde üniversite üzere "Sıcak hattı" kuruldu, üniversitenin eğitim binalarında başvuru ve öneriler kutuları asıldı. Sınav Karargahın ve "Sıcak hat" servisinin başkanı profesör Şirxan Selimov. Sınav Merkezi SDU temel eğitim binasının ikinci katında 241 numaralı odada faaliyet gösteriyor, iletişim numarası 64-4-89-05'dır.

Yaz sınav oturumunun gidişatına hızlı kontrol etmek amacıyla temsilcilerimiz Açık, distant ve ek eğitim üzere prorektör doçent Gafar Atayev Kimya ve biyoloji, Fizik ve elekrtoenergetika fakülteleri üzere, Bilim ve yenilikler prorektör prof. Ramazan Mammadov Tarih ve coğrafya, Filoloji, Ekonomi ve yönetim, Mühendislik ve Matematik bölümleri üzere tahsis edilecek. Tüm bunlara rağmen üniversitenin rektörü prof İlhan Hüseynov bizzat kendisi imtihan sürecini gözlemliyor, öğrencilerin sınavların gidişatına ilişkin ilgileniyor ve talimatlarını veriyor.

Şunu da belirtelim ki, "Açıkça Hükümetin teşvikine ilişkin 2016-2018 yılları için Ulusal Eylem Planı" nın uygulanması ile ilgili Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı'nın 2018 yılı için İş Planının onaylanması ve Sosyal konseylerin fəaliyyətənin oluşturulması, güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması konusunda emir imzalanmıştır. Karara uygun olarak Sumgayıt Devlet Üniversitesi'nde de R-13/1 sayılı emir 15.02.2018 yılından icra ederek "Toplumsal Denetim ve Danışmanlık Konseyi" oluşturulmuştu. Öğrenciler için oluşturulan ortam sınavların tam tarafsızlığın sağlanmasına hizmet ediyor. SDU yaz sömestri sınav oturumu haziran 4'de başladı. 5 temmuz'a kadar sürecek sınav oturumu 7 fakülte üzere yazılı olarak yapılacak.

Sonra gözlemciler, Eğitimin düzenlenmesi ve eğitim teknolojileri alanında prorektör doçent Natik Talibov, İnsani konularda prorektör doçent Ramiz Hüseynov, Açık, distant ve ek eğitim üzere prorektör doçent Gafar Atayev, Ekonomik konularda prorektör Naip Hacıyev, Eğitim Metodik Merkezin müdürü doçent İsabal Gurbanov ve fakülte dekanları, Toplumsal Denetim ve Danışmanlık Konseyi başkanı. "Sağlıklı Düşünce" gençlik örgütünün kurucularından ve yönetim kurulu üyesi Ramiz Aliyev, başkan yardımcısı AZERTAC'IN muhabiri Ətrabə Rızayeva, "Eğitim -press.Az" Haber Ajansının başkanı Ekber Hüseyinzade, Xeberfakt.Az sitesinin yöneticisi Sakin Muradov, Xəbərlə.Com haber portalının genel yayın yönetmeni Kamal Almuradlı, Həqiqət.Az sitesinin genel yayın yönetmeni İlk Nurəhmədov, "İnsan haklarının korunması ve çevrenin korunması merkezi" Sosyal birliğinin Binegedi. Bölge şubesinin başkanı İbad Allahverdiyev ve ebeveyn Zülfiye Ağayeva sınav yapılan kitlelerde oldular. Sınavların gözlem kameraları kurulmuş özel dersanelerde yapılmasını, bununla birlikte her çerçevede müəllim-koordinatorların kontrol etmesini, sınavların objektif yapılmasını olumlu buldular.



Sonra SDU İnsani konularda rektör yardımcısı doçent Ramiz Hüseynov gözlemcilerle görüştü, sınav sürecinin teşkilinden ve geçirilmesinden, tarafsızlığın ve şeffaflığın sağlanması yönünde yapılan çalışmalardan ve üniversitede eğitimin, öğretimin kalitesinin yükseltilmesi, bilimin gelişmesi yönünde kazanılan başarılardan bahsetti. Söyledi, Azerbaycan'da bilimin, eğitimin kalkınması yönünde yapılan başarılı devlet politikası bugün sonuç vermektedir. Amaçlı eğitim stratejisinin sonucudur ki, Sumgayıt Devlet Üniversitesi'nde sağlam ulusal esaslara sahip, güçlü lojistik üssü olan modern tipli üniversite şekillenmiştir. Üniversitemiz elde ettiği başarılarla bilimin, eğitimin gelişmesine değerli katkılarda bulunmaktadır.

Konuklar "Açık kapı" günü çerçevesinde sınav sürecinin teşkilinden ve geçirilmesinden memnun kaldıklarını bildirdiler, öğrencilere kendi bilgilerini ifade etmek için oluşturulan ortamdan dolayı rektör prof. Elhan Hüseynova şükranlarını ifade ettiler.

HABER SAMİR ASLANDİ/AZERBAYCAN