Schulz: “Bu Kriz Yılında Kıbrıs'ın Birleşmesini Başarabilirsek Herkese Umut Veren Sembol Olacak”

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz, Kıbrıs sorununun bu yıl içinde çözülme ihtimali olduğunu belirterek, adada birleşmenin 2016'nın krizlerle geçme beklentisi karşısında herkese umut vereceğini söyledi.

AA’nın haberine göre, Schulz, düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılı gündemini değerlendirdi. Bu yıl sığınmacı krizi, Suriye'deki iç savaş, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerilim gibi konuların önemli bir yer tutacağını belirten Schulz, buna karşın Kıbrıs'taki görüşmeleri örnek göstererek olumlu gelişmelerin de yaşanabileceğini ifade etti.

Bu sene Kıbrıs'ta birleşme ihtimali olduğunu kaydeden AP Başkanı, "Şu anda adadaki iki grup arasındaki müzakereler oldukça ümit verici. Biz de AB kurumlarının yetkisi çerçevesinde olumlu bir sonuç için her şeyi yapmalıyız. Eğer bu kriz yılında Kıbrıs'ın birleşmesini başarabilirsek bu, uluslararası topluma hitap eden ve herkese umut veren bir sembol olacaktır" dedi.