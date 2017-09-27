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27 Eylül 2017 Çarşamba 14:40

Schengen 3 Yıl Askıya Alınabilecek

Avrupa Birliği (AB), Schengen'in askıya alınma süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını teklif etti.

Schengen 3 Yıl Askıya Alınabilecek
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Brüksel, 27 Eylül 17 : Avrupa Birliği (AB), Schengen'in askıya alınma süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılmasını teklif etti.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, komisyonun, ülkelerin iç güvenliği ve kamu politikalarını koruma altına almak için 26 üye ülke arasında serbest dolaşım imkanı sunan Schengen sisteminin askıya alınabilme süresinin uzatılmasını istediği belirtildi.

Yeni teklifte, Schengen'in askıya alınma süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması öngörüldü.

Teklifin hayata geçebilmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyince onaylanması gerekiyor. 

Schengen sistemi, 2006-2015 yıllarında farklı nedenlerle 36 kez askıya alınmıştı.

Halihazırda Avusturya, Macaristan ve Slovenya ile sınırlarında; Almanya, Avusturya sınırında; Danimarka, Almanya ile feribot hattı olan limanlar ile Almanya kara sınırında; İsveç, Güney ve Batı Polis Bölgesi ile Danimarka ile arasındaki Öresund Köprüsü'nde; Norveç de Danimarka, Almanya ve İsveç'le feribot hattı olan limanlarında kontroller gerçekleştiriyor.

(AA/AK/GÜL)

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