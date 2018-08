Savaş Ve Çatışmalarda Ölen Her 4 Kişiden 3\'ü Sivil

BM, 17 Ağustos 18 (.): BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA), her yıl çatışmalar, savaşlar ve doğal afetlerden etkilenen milyonlarca sivilin ve yaşamını yitiren insani yardım çalışanlarının anıldığı



BM, 17 Ağustos 18 (.): BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA), her yıl çatışmalar, savaşlar ve doğal afetlerden etkilenen milyonlarca sivilin ve yaşamını yitiren insani yardım çalışanlarının anıldığı "19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü" öncesi yapılan açıklamada, sivillere yönelik saldırıların arttığı vurgulandı.



Açıklamaya göre, patlayıcı silahlar nedeniyle yaklaşık 43 bin kişinin öldüğü 2017 yılında kurbanların 31 bin 904\'ü siviller oldu.



Her 4 kurbandan 3\'ünün sivil olduğu savaş ve çatışma bölgelerinde geçen sene insani yardım çalışanlarına yönelik saldırılarda ise 139 kişi yaşamını yitirdi, 102 kişi yaralandı ve 72 insani yardım çalışanı ise kaçırıldı.



"BU VİCDANSIZLIĞA SON VERİN"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise çatışma bölgelerinde sivillerin ve onlara yardım eden insani yardım çalışanlarının öldürülmesi, sakat bırakılması ve bunların cezasız kalması vicdansızlığına son verilmesi çağrısı yaptı.



Lowcock, hükümetlerin ve devlet dışı silahlı grupların uluslararası insani hukuk gereği sivilleri, sivil altyapıyı ve insani yardım çalışanlarını koruma sorumluluğunun olduğunu hatırlattı.



Geçen yıl sivillerin ve insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması için Dünya İnsani Yardım Günü kapsamında başlatılan #NotATarget kampanyasına 2 milyondan fazla kişi destek vermişti.



Bu sene ise BM ve insani yardım örgütleri, dünya liderlerini sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması konusunda harekete geçirmek için \'\'selfie\'\' kampanyası başlattı.



İmza kampanyasına çektikleri fotoğrafları da yükleyerek destek verenlerin yüzleri özel bir sistemle üç boyutlu \'\'dayanışma portresine\'\' dönüştürülerek her yıl çok sayıda devlet ve hükümet başkanının katıldığı BM Genel Kurulunda sergilenecek ve bu şekilde dünya liderlerine çatışma bölgelerindeki sivilleri koruma sorumlulukları hatırlatılacak.

(AA/ŞEB)