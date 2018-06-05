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Savaş ve yoksulluk Afgan çocukları okullarından etti

Savaş ve yoksulluk Afgan çocukları okullarından etti

05 Haziran 2018 Salı 06:40
Savaş ve yoksulluk Afgan çocukları okullarından etti

UNICEF'İN RAPORUNDA, AFGANİSTAN'DA 7 ILA 17 YAŞLARINDA OKUL ÇAĞINDAKİ 3,7 MİLYON ÇOCUĞUN SAVAŞ VE YOKSULLUK NEDENİYLE OKULA GİDEMEDİĞİ, HER ÜÇ KIZ ÖĞRENCİDEN İKİSİNİN EĞİTİM GÖREMEDİĞİ KAYDEDİLDİ

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan bir rapor, Afganistan'da okul çağındaki çocukların neredeyse yarısının savaş, gittikçe kötüleşen güvenlik durumu ve yoksulluk gibi gerekçelerle okula gidemediğini ortaya koydu.


UNICEF'in son yayımlanan raporuna göre, 2001'de ABD'nin askeri müdahalesiyle Taliban rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez, okula gidemeyen çocukların sayısında en büyük düşüşün yaşanması dikkati çekiyor.

Afganistan'da 7-17 yaş grubunda 3,7 milyon çocuk, savaş ve yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor. Bunların yüzde 60'ını yani 2,7 milyonunu kızlar oluşturuyor. Bu da her üç kız öğrenciden ikisinin eğitim göremediği anlamına geliyor.

Ayrıca rapor, savaştan en fazla etkilenen Kandahar, Helmend, Vardak, Paktika, Zabul ve Uruzgan bölgelerinde ise ise kız çocuklarının yüzde 85'inin okula gidemediği gerçeğini ortaya çıkardı.

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Kız öğrenciler arasında okula katılım oranının düşük olmasının temel nedenlerinden biri olarak çocuk yaşta evlendirilmeleri gösteriliyor.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Adele Khodr ise okula gidemeyen öğrencilerin silahlı çetelerce istismar edilme, zorla çalıştırılma ve silah altına alınma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

 


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Son Güncelleme: 05.06.2018 09:55
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