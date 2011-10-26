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Savaş korkusu 18 bin kişiyi evinden etti

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber bölgesinde, ordunun Taliban militanlarına karşı geniş kapsamlı...

Savaş korkusu 18 bin kişiyi evinden etti

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber bölgesinde, ordunun Taliban militanlarına karşı geniş kapsamlı...

26 Ekim 2011 Çarşamba 15:13
Savaş korkusu 18 bin kişiyi evinden etti
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Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber bölgesinde, ordunun Taliban militanlarına karşı geniş kapsamlı operasyon beklentisi 18 bin kişinin evlerini terk etmesine neden oldu.

İSLAMABAD - Yerel medyanın haberine göre, Pakistan ile Afganistan arasında önemli bir geçiş noktası olan ve Afganistan'daki NATO birliklerine ikmal yolu üzerinde bulunan Hayber'de, güvenlik güçlerinin olağanüstü hareketliliği ve operasyon beklentisi nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgede 18 binden fazla kişinin mülteci durumuna düştüğünü belirten yerel hükümetin bir yetkilisi, iki ateş arasında kalmak istemeyen 3 bin 200 kadar ailenin Calozai Mülteci Kampına sığındığını, üç yüz kadar alilenin de güvenli bölgelerdeki akrabalarının evlerinde barındıklarını söyledi. Güvenlik kaynakları, ordunun kış gelmeden bölgeyi teröristlerden arındırmak için geniş kapsamlı operasyon hazırlığında olduğunu ifade ederken, bölgedeki bazı köylerin güvenlik güçlerinin çağrısı sonucu boşaltıldığı belirtiliyor.

Pakistan ordusunun bölgedeki hareketliliğini yoğunlaştırmasının, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın hafta sonunda İslamabad'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Clinton, İslamabad yönetiminden teröristlere karşı baskısını arttırmasını ve operasyonları yoğunlaştırması istemişti. Ordu, ABD Dışişleri Bakanı'nın ziyareti sırasında 34 Taliban militanının öldürüldüğünü açıklamıştı.

Pakistan'ın Hayber ve Kuzey Veziristan bölgeleri Taliban militanları ile terör örgütü Hakkani grubunun ülkedeki en önemli kaleleri olarak biliniyor.

Son Güncelleme: 26.10.2011 15:13
Anahtar Kelimeler:
SavaşAfganistanPakistanMilitanHayberTaliban
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