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12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:36

Satürn Büyüklüğünde Yıldız Keşfedildi

Satürn Büyüklüğünde Yıldız Keşfedildi
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Bilim insanları, Güneş Sistemi dışında neredeyse Satürn büyüklüğünde bir yıldız keşfetti.

İngiltere'nin Cambridge Üniversitesinden gök bilimcilerin öncülük ettiği uluslararası araştırma ekibi, sonuçlarını "Astronomy&Astrophysics" dergisinde yayınladıkları araştırmada, "EBLM J0555-57Ab" adı verdikleri yıldızın şimdiye kadar keşfedilen en küçük yıldız olduğunu belirtti.

Araştırma için Cenevre'de bulunan Güneş Ötesi Gezegenler Güney Gözlemevi'ndeki CORALIE spektrometresini (yörünge ölçüm cihazını) kullanan bilim insanları, yıldızın hacmini, onunla aynı yörüngede bulunan daha büyük bir yıldızla aynı hizadan geçerken büyük yıldızda oluşan sönme etkisini kaydederek tespit etmeyi başardı.

Araştırmada, yıldızın, Güneş Sistemi'nin ikinci büyük gezegeni olan, yaklaşık 58 bin kilometre çapındaki Satürn ile yaklaşık aynı büyüklükte olduğu kaydedildi.

Söz konusu büyüklüğün, herhangi bir yıldızın nükleer faaliyetini sağlayan çekirdeğindeki hidrojen füzyonunu sürdürebilmesi için öngörülen asgari ebada denk geldiği ifade edildi.

Bilim insanları, bu tür küçük ve soluk yıldızların, bünyesinde su ihtimali içeren Dünya büyüklüğündeki gezegenleri keşfetmek açısından da en iyi adaylar olduğuna dikkati çekti. Örneğin buna benzer ama daha büyük bir soğuk cüce yıldız TRAPPIST-1'in çevresinde Dünya büyüklüğünde 7 ılıman gezegen keşfedilmişti.

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