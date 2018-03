Satıcılar Eylem Yaptı

Ataşehir Yenisahra’da kurulan kurban pazarındakiler, ithalat yüzünden satış için getirdikleri hayvanların ellerinde kaldığını ileri sürerek saat 11.00’de E-5 Karayolu Göztepe mevkiinde Harem istikametinde yolu kestiler.



Yaklaşık 200 kişilik grup yola ağaç parçaları ve kalaslar koyarak, yolu tamamen kapattı. Çeşitli illerden getirdikleri büyükbaş hayvanların ellerinde kaldığını belirten satıcılar, bir an önce sorunlarının çözülmesini istediler. Hayvan satıcılarından Saffet Kalkancı kendilerine 5 bin 500 liraya malolan bir hayvanın 4 bin liraya satıldığını belirterek "Zararımız çok büyük. Anguslar’ın ithal edilmesi nedeniyle bizim hayvanlarımız para etmiyor. 25 hayvan getirdim ancak 2’sini satabildim. Et Balık Kurumu bizim hayvanlarımızın kilosuna 10 lira veriyor. 13,5 liradan bizim hayvanlarımızı alırsa, zararımızı kurtarabiliriz. Yetkililer bir an önce bizlerin sorunlarını çözsün" diye konuştu.



Yusuf Tokdemir ise Ordu’dan 50 büyükbaş hayvan getirdiğini söyledi. Tokdemir, "Hayvanları yaklaşık 8 bin liradan aldım. Nakliye ve yer parasıyla 9 bin 500 liraya maloldu, 7 bin liraya satamıyorum, 150 bin lira zararım var" dedi. Bingöl’den büyükbaş hayvan getiren Ahmet Aksoylu da devletin hayvan ithalatı yaparak üretici ile rakip haline geldiğini belirterek sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi. Bazı hayvan satıcıları da Ataşehir belediyesinin kendilerinden 4 bin lira yer parası aldığını ancak hiçbir hizmet vermediğini, tuvalet ihtiyacı için bile yer bulamadıklarını dile getirdiler.



Yolun kesilmesinin ardından E-5 Karayolu’nda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Oay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yolu trafiğe açmak isteyen polis ekipleriyle hayvan satıcıları arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Yolu 1 saat boyunca trafiğe kapatan satıcılar polis müdürlerinin araya girmesiyle yolu tekrar trafiğe açtılar.



Hayvan satıcıları, sorunlarının çözülmemesi halinde bütün çadırları yakarak eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Trafiğin açılmasının ardından 1 saat boyunca beklemek zorunda kalan sürücüler de korna çalarak, bu durumu protesto ettiler. Polis ekipleri ikinci bir olaya karşı olay yerinde beklemeye devam ediyor.