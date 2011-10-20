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Sarris'in Tutuklanması AP'nin Gündeminde

Rum siyasi partilerin Sarris'in derhal serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.

Sarris'in Tutuklanması AP'nin Gündeminde

Rum siyasi partilerin Sarris'in derhal serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.

20 Ekim 2011 Perşembe 10:41
Sarris'in Tutuklanması AP'nin Gündeminde
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Rum Eski Ekonomi Bakanı Mihalis Sarris'in Kktc'de "Doğaya Aykırı İlişkide Bulunma" Gerekçesiyle Tutuklanmasının Avrupa Parlamentosu'nda Da Gündeme Geldiği Bildirildi.

Fileleftheros gazetesi; "Sarris Konusunda Avrupa'nın Müdahalesi" başlığıyla verdiği haberinde, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile Rum siyasi partilerin Sarris'in derhal serbest bırakılmasını istediklerini
 
kaydetti.


Rum eski Adalet Bakanı ve Avrupa Konseyi'nin kötü muameleler ve işkencelerin önlenmesiyle ilgili Avrupa Komitesi Üyesi Petros Mihailidis'in, "Sarris'in kabul edilmez tutukluluk koşullarını ve rezilce uygulamayı" komiteye şikayet ettiğini kaydeden gazete, Avrupa Komitesinin (Alithia gazetesi "Komisyon" olarak yazdı) konuyu 6 Kasım tarihinde ele almasının beklendiğini aktardı.

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin de dün, Sarris ve olayın diğer zanlılarının hemen serbest bırakılmasını istediğini belirten gazete, Avrupa Parlamentosu'ndan yapılan açıklamada, "işgal bölgelerinin, eşcinselliğin yasadışı olduğu son Avrupa bölgesi olduğuna ve bunun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğuna" değinildiğini kaydetti.

Habere göre, Güney Kıbrıs'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekilleri Eleni Theoharus ve Yoannis Kasulidis de tutukluların hemen serbest bırakılmasını istediler.

Theoharus ve Kasulidis, "sözkonusu tutuklamaların uluslararası hukukun ve özel hayata ilişkin insan haklarının ihlali olduğunu" savundu.

Avrupa Parlamentosu'ndaki LGBT (lezbiyen, gay, biseksüel, trans) Hakları'yla ilgili Partiler Arası Grubun Eş Başkanı Michael Cashman, tutuklanan kişilerin gecikmeden serbest bırakılması ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bağlayıcı içtihadının tüm Kıbrıs'ta uygulanması gerektiğini öne sürdü.

Öte yandan DİSİ ve DİKO, Sarris'in tutukluluğun sona ermesi için Rum hükümetinin faaliyette bulunmasını istediler.

Diğer gazeteler de haberi şu başlıklarla verdi:

Simerini: "Mihalis Sarris'in Serbest Bırakılmasını İstiyorlar... Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye Tokat... DİKO - DİSİ, Hükümeti Daha Dinamik Müdahaleye Çağırıyor... Türkiye Şikayet Edildi"

Politis: " 'Onu Özgür Bırakın' Sarris Konusunda Avrupa Parlamentosu'nun Müdahalesi"

Haravgi: "Mihalis Sarris'in Serbest Bırakılmasını İstiyorlar"

GÜNEY KIBRIS LGBT DERNEĞİ

Öte yandan Alithia gazetesi; "Hemcins Çiftlere Dernek" başlığıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs'ın  "Accept LOAT" (lezbiyen, gay, biseksüel, trans - LGBT) adlı, "Kıbrıs"taki hemcins çiftlerin haklarını savunma amacı taşıyan ilk resmi derneğe kavuştuğunu yazdı.

Gazete, Rum İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis'in mecliste yaptığı açıklamaya göre, derneğin yaklaşık 10 ay önce yapılan kayıt başvurusunun onaylandığını (ne zaman onaylandığına ilişkin tarih belirtilmedi) ve kayıt belgesinin verildiğini kaydetti.

Bahsedilen onayla derneğin hukuki varlık kazandığını aktaran gazete, derneğin yaklaşık 450 kayıtlı üyesi bulunduğunu ve her ay yaklaşık 4 bin kişinin derneğin internet sitesini ve etkinliklerini ziyaret ettiğini belirtti.

Son Güncelleme: 20.10.2011 10:41
Anahtar Kelimeler:
RumPartiSiyasiSarrisTutuklama
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