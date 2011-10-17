Sarkozy'ye soykırımı hatırlatacaklar

Fransa'nın en karanlık günlerinden biri bugün Paris'te protesto ediliyor. 50 yıl önce bugün Cezayirliler bağımsızlık isteğiyle Paris'te barışçıl bir gösteri yapmıştı. Ancak Fransa'nın tepkisi o kadar sert oldu ki Seine nehri kıyısına cesetler vurdu.

Pazartesi Ermenistan ziyaretinde Türkiye'ye çağrıda bulunarak "soykırımı" tanımasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye ülkesinin Cezayir'de yaptıklarını hatırlatacak bir gösteri bugün başkent Paris'te düzenleniyor. Paris'te, Fransız polisinin Cezayirlı protestoculara karşı yaptığı katliamı hatırlatmak amacıyla bir gösteri yapılacak. Bundan 50 yıl önce 17 Ekim 1961 günü, Cezayir'in bağımsızlığını savunan gruplar, Paris'te savaş karşıtı bir gösteri düzenlemişti.

BİNLERCE KİŞİ TUTUKLANDI Cezayir Ulusal Özgürlük Cephesi'nin öncülüğünde organize edilen barışçıl gösteriye, Fransız polisinin tepkisi sert oldu. Modern Fransa'nın en karanlık günlerinden biri olarak tarihte yer alan 17 Ekim 1961'de, polisin şiddet kullanması sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

PARİS'TE NEHİR KIYISINA CESETLER VURDU Polis şefi Maurice Papon'un emri üzerine binlerce kişi silah zoruyla gözaltına alınarak, Paris dışında bir alana götürüldü. Günlerce aç ve susuz bırakılan Cezayirlilere işkence yapıldı. Seine nehrine atılan cesetler, başkent Paris'ta kıyılara vurdu.

YAHUDİLERE KARŞI DA İNSANLIK SUÇU İŞLEDİ Polis şefi Papon, tüm dünyanın gözü önünde Paris'in ortasında Cezayirlilere işkence yapmasına rağmen, 1981 yılına kadar devlette üst düzey görevlerde bulunmaya devam etti. Ancak Papon İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlarla işbirliği yaparak, bin 690 Yahudinin toplama kamplarına gönderilmesine yardım yaptığı ortaya çıkınca, 1983 yılında insanlığa karşı suç işlemekten mahkemeye çıkarıldı.