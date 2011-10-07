Sarkozy Türkiye'yi tehdit etti

Güney Kafkasya ziyareti kapsamında Ermenistan'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını desteklediklerini belirterek, bu iddiaların kabul etmeyenlere cezai işlem uygulanmasını amaçlayan yasa taslağı hazırlayabileceklerini söyledi.

Erivan'daki temaslarına 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını yansıtan Tsitsernakaberd anıtını ziyaret ederek başlayan Sarkozy, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini iddia ederek, Türkiye'nin yıl sonuna kadar Ermeni iddialarını kabul etmemesi durumunda "başka girişimlerde de bulunacaklarını'' söyledi. Sarkozy, ''başka girişimler" arasında Ermeni iddialarının kabul edilmemesine cezai yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasa tasarısı hazırlamanın da bulunduğunu söyledi.



Anıta çelenk bırakan Sarkozy, anıt özel defterine de Ermeni iddialarına ithafen "Fransa unutmuyor" ifadesini kaydetti.