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Şarkıcı Demı Lovato'nun Aşırı Dozdan Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edildi!

Amerikalı şarkıcı Demi Lovato'nun, aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. 

Şarkıcı Demı Lovato'nun Aşırı Dozdan Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edildi!

Amerikalı şarkıcı Demi Lovato'nun, aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. 

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:46
Şarkıcı Demı Lovato'nun Aşırı Dozdan Hastaneye Kaldırıldığı İddia Edildi!

 Amerikalı şarkıcı Demi Lovato'nun, aşırı doz uyuşturucudan hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. 

Sanat ve magazin haberleri yayınlayan internet sitesi TMZ, Lovato'nun aşırı dozdan hastanelik olduğunu yazdı.

TMZ'nin ardından "People" gibi diğer yayın kuruluşları da haberi doğruladı. 

Lovato'nun sözcüsü ise ünlü şarkıcının hastanede yattığını ancak basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sözcü ayrıca, Lovato için dua eden ve desteklerini ileten herkese teşekkür etti.  

Demi Lovato, geçen yıl yayınlanan YouTube belgesinde alkol ve uyuşturucu kullanımıyla mücadelesinden açıkça söz etmişti. 

Çocuk oyuncuyken yıldızı parlayan Lovato için Twitter'da açılan #PrayForDemi etiketiyle iyi dilek ve destek mesajları paylaşıldı. Paylaşımda bulunan ünlü isimler arasında MissyElliott, ArianaGrande, Brad Paisley, Kesha, Bebe Rexha, MeghanTrainor, Maren Morris, Kehlani ve CleanBandit de yer aldı. 

"Confident" albümüyle 2015'te Grammy'e aday gösterilen Lovato'nun "Sorry Not Sorry", ''Skyscraper" ve ''Heart Attack" şarkıları müzik listelerinde ilk 10'a girmeyi başarmıştı.

 

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Son Güncelleme: 25.07.2018 12:58
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