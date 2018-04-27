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Sarhoş sürücü kaza yaptı genç manken feci şekilde can verdi

Almanya’nın Hamburg Kenti’nde yaşayan Eyalet Milletvekili Kazım Abacı’nın 30 yaşındaki model yeğeni Gülhan Abacı (30) korkunç bir kazada can verdi.

Sarhoş sürücü kaza yaptı genç manken feci şekilde can verdi

Almanya’nın Hamburg Kenti’nde yaşayan Eyalet Milletvekili Kazım Abacı’nın 30 yaşındaki model yeğeni Gülhan Abacı (30) korkunç bir kazada can verdi.

27 Nisan 2018 Cuma 01:03
Sarhoş sürücü kaza yaptı genç manken feci şekilde can verdi

Almanya’nın Hamburg Kenti’nde yaşayan Eyalet Milletvekili Kazım Abacı’nın 30 yaşındaki model yeğeni Gülhan Abacı (30) korkunç bir kazada can verdi.

Güzelliği ile dikkatleri çeken ve Instagram'da sunduğu Make-Up ve makyaj modelleri ile ünlenen Gülhan Abacı, Salı akşamı Hamburg'a doğru küçük Smart aracı ile giderken azraile yakalandı. O sırada 120 kilometrelik hız sınırı bulunan yolda 200 kilometre hızla giden beyaz bir BMW, Abacı'nın arabasına arkadan çarptı. Genç kızın aracı yaklaşık 300 metre sürüklendi.

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ARACI 300 METRE SÜRÜKLENDİ

Arabada büyük hasar oluşurken Gülhan Abacı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hafif yaralanan BMW sürücüsünün 2.2 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazadan sonra A 1 otobanı saatlerce kapalı kaldı.

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Sürücü hakkında, adam öldürmeye sebebiyet vermekten soruşturma başlatıldığı açıklandı. Kazadan sonra Abacı'nın yakınları ve sevenleri büyük üzüntüye boğuldu. Amca Kazım Abacı, Facebook'tan yeğeni için çiçekler içinde anı fotoğrafları yayınladı. Alman basını, kazaya geniş yer ayırdı ve Türk vekil ile ailesinin büyük üzüntü duyduğunu yazdı.

Kaynak: SARHOŞ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI GENÇ MANKEN FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

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