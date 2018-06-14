banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
198.121
DOLAR
4.6810
STERLİN
6.2804
EURO
5.4511
Cin tutuksuz yargılanacak
CİN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak
SOYGUN ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Sahte öğrenci tutuksuz yargılanacak
SAHTE ÖĞRENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
7 üründe limit üstü kalıntı
7 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
banner282

Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı

Almanya'da aşırı sarhoş halde mutfağa giren adam, dengesini kaybederek tezgahın üzerine düşünce, açıkta duran tavanın metal sapı göz çukuruna saplandı.

Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı

Almanya'da aşırı sarhoş halde mutfağa giren adam, dengesini kaybederek tezgahın üzerine düşünce, açıkta duran tavanın metal sapı göz çukuruna saplandı.

14 Haziran 2018 Perşembe 21:46
Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı

Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı

Almanya'da aşırı sarhoş halde mutfağa giren adam, dengesini kaybederek tezgahın üzerine düşünce, açıkta duran tavanın metal sapı göz çukuruna saplandı.

Almaya'nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan  Karisruhe'de yaşanan feci kazada, oldukça sarhoş olan 64 yaşındaki adam mutfakta dolaşırken yere kapaklandı ve tavanın sapı gözüne saplandı.

KANLAR İÇİNDE ACİL SERVİSİ ARADI

banner277
Dengesini kaybedip mutfak tezgahına doğru düşen adamın göz çukuruna metal tavanın sapı saplanırken ağır biçimde yaralanan Alman, o halde acil servisi aramayı başardı. Olay yerine kısa süre içerisinde varan hava ambulansı ile hızlı bir şekilde hastaneye kaldırılan adam, bu sayede hayatta kalmayı başardı.

MUCİZEVİ ŞEKİLDE ZARAR GÖRMEDİ

10 cm uzunluğundaki metal sapın adamın göz çukuruna saplanırken mucizevi şekilde gözünü ve beynini sıyırarak bunlara zarar vermediği anlaşıldı.

TÜRK DOKTORLAR AMELİYAT ETTİ

Gözünde herhangi bir kayıp olmadan talihsiz kazadan kurtulmayı başaran adamın ameliyatına 2 Türk doktor da girdi. 7 gün hastanede kalan adam, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York Başsavcısından Trump ve yardım vakfına dava
New York Başsavcısından Trump ve yardım vakfına dava
Kuantum Sayesinde Süper Güvenli ve Hızlı İnternet Geliyor...
Kuantum Sayesinde Süper Güvenli ve Hızlı İnternet Geliyor...
Suudi Arabistan'da Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçların Geç Yayınlanması Gündemde
Suudi Arabistan'da Bikinili Kadınlar Yüzünden Maçların Geç Yayınlanması Gündemde
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı!
İsrail'den Gazze'ye Hava Saldırısı!
ABD'den Suriye'deki Beyaz Baretliler'e 6,6 Milyon Dolarlık Yardım!
ABD'den Suriye'deki Beyaz Baretliler'e 6,6 Milyon Dolarlık Yardım!
Yunanistan ve Makedonya'nın “İsim Sorununda“ Anlaşma Sağlandı!
Yunanistan ve Makedonya'nın “İsim Sorununda“ Anlaşma Sağlandı!
"Husilerden Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırısı"
"Husilerden Suudi Arabistan'a Balistik Füze Saldırısı"
Rusya'da Emeklilik Yaşı Yükselecek, KDV Artacak...
Rusya'da Emeklilik Yaşı Yükselecek, KDV Artacak...
Ürdün'de Yeni Hükümet Yemin Etti!
Ürdün'de Yeni Hükümet Yemin Etti!
Rolls-Royce 4 Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak!
Rolls-Royce 4 Bin 600 Kişiyi İşten Çıkaracak!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim