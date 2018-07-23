Şarap Yapmak İçin Aldığı Yılan Sokunca Öldü

Ankara, 23 Temmuz 18 (.): Çin\'de bir kadın, şarap yapmak için internetten satın aldığı yılanın sokması sonucu öldü.

Ankara, 23 Temmuz 18 (.): Çin\'de bir kadın, şarap yapmak için internetten satın aldığı yılanın sokması sonucu öldü.

"Hindustan Times"ın haberine göre, 21 yaşındaki kadın, geleneksel yılan şarabı yapmak için e-ticaret platformu Cuancuan aracılığıyla Guangdong\'daki bir satıcıdan sipariş ettiği zehirli hayvanın sokması sonucu hayatını kaybetti.

Olayın, geçen hafta Şaanşi\'de meydana geldiği belirtildi.

Çin\'de yılanların alkol dolu şişeye konulmasıyla hazırlanan şarapların, cinsel gücü arttırdığına inanılıyor.

(AA/DOĞ/GÜL)

