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Santos, Putin'den Maduro'ya desteğini kesmesini istedi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermemesi için ABD Başkanı Donald Trump aracılığı ile ricada bulundu.

Santos, Putin'den Maduro'ya desteğini kesmesini istedi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermemesi için ABD Başkanı Donald Trump aracılığı ile ricada bulundu.

15 Temmuz 2018 Pazar 06:20
Santos, Putin'den Maduro'ya desteğini kesmesini istedi

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermemesi için ABD Başkanı Donald Trump aracılığı ile ricada bulundu.
Santos, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela'daki krizin çözümüne katkı sağlamak adına, Trump'tan, Putin'e, Maduro'ya olan desteğini kesmesini istemesini rica ettim." ifadesini kullandı.
Ülkesinin Boyaca yönetim bölgesine bağlı Toca kentinde bir etkinliğe katılan Santos, burada yaptığı konuşmada da söz konusu paylaşımını hatırlattı.
Santos, "Venezuela'da bir demokrasinin yeniden ortaya çıkması, Venezuelalıların özgürlüklerini ellerine alması" için Trump'tan böyle bir istekte bulunduğunu belirtti.
ABD-RUSYA ZİRVESİ
ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek.
Zirvede, güvenlik ve silahlanma konularının yanı sıra Suriye ve Ukrayna meseleleri, Rusya'ya yaptırımlar, diplomat krizi, İran nükleer anlaşması ve Kore yarımadasındaki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
 

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Son Güncelleme: 15.07.2018 09:36
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