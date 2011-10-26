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SANER: “ŞİMDİ KARAR VERME SIRASI KKHY’YE HİSSEDAR OLACAK İŞADAMLARINDA”

Saner: “Şimdi Karar Verme Sırası KKHY’ ye Hissedar Olacak İşadamlarında”

SANER: “ŞİMDİ KARAR VERME SIRASI KKHY’YE HİSSEDAR OLACAK İŞADAMLARINDA”

Saner: “Şimdi Karar Verme Sırası KKHY’ ye Hissedar Olacak İşadamlarında”

26 Ekim 2011 Çarşamba 20:08
SANER: “ŞİMDİ KARAR VERME SIRASI KKHY’YE HİSSEDAR OLACAK İŞADAMLARINDA”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Hava Yolları (KKHY) için gerekli yasal prosedürün yerine getirildiğini, şimdi karar verme sırasının şirkete hissedar olacak olan işadamlarında olduğunu kaydetti. Saner, işadamlarının vereceği kararın ardından hafta içerisinde detaylı açıklama yapılacağını da bildirdi.

Saner, BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e katılarak, Kuzey Kıbrıs Hava Yolları, Ercan Devlet Hava Limanı, karayollarının altyapısı, Geçitkale Hava Limanı konularındaki soruları yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Hava Yolları şirketinin kurulması için gereken yasal prosedürün tamamlandığını kaydeden Saner, mali yapıya ilişkin olarak gazetelerde yer alan rakamların gerçekçi olduğunun altını çizdi.

Bakan Saner, bu hafta şirketin yüzde 60 hissesi için sermaye koyacak olan işadamlarının görüşlerinin alınacağını ve nihai kararın üretileceğini söyledi.

Ersan Saner, KKTC’deki işadamlarının yatırım yapmaması durumunda Türkiye veya 3. ülkelerden yatımcılarla şirketin kurulup kurulamayacağına ilişkin soruya karşılık, “Öncelikle tablo netleşmeli. Kendi işadamlarımızın kararını beklemek durumundayız” dedi.

ERCAN’IN ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Ercan Devlet Hava Limanı işletmesinin özelleştirilmesine ilişkin teknik çalışmalarda sona gelindiğini de açıklayan Saner, 2012 yılı öncesinde ihaleye çıkılmış olacağını kaydetti.

Bakan Saner, ihale öncesinde bazı yasal değişikliklerin de yapılması gerektiğine dikkati çekerek, “Özel güvenlik, hava limanı ücretleri gibi yasal düzenlemeleri ihale öncesinde gerçekleştirmemiz gerekir” dedi.

GEÇİTKALE

Ersan Saner, Geçitkale Havaalanı konusundaki soruyu yanıtlarken de, limanın ihaleyi alan şirket tarafından kullanılmasına olanak sağlamak için, uçak inişini engelleyen yüksek gerilim hattının yerinin değiştirilmesi için Elektrik Kurumu’nun çalışmalarının sona yaklaştığını söyledi.

Karayollarının altyapısına ilişkin soruları da yanıtlayan Saner, 2012 yılında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Metehan ile Alayköy ve Lefke ile Güzelyurt arasındaki yolların öncelikli projeler olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 26.10.2011 20:08
Anahtar Kelimeler:
HavaBakanErcanDevletKararHissedarKKHYImanı
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