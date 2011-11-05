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Sanayi Odası Tepkili

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Elektriğe yapılan zammı insafsızca

Sanayi Odası Tepkili

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Elektriğe yapılan zammı insafsızca

05 Kasım 2011 Cumartesi 10:08
Sanayi Odası Tepkili
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası, elektriğe yapılan zammı “insafsızca” diye niteleyerek “Her hangi bir patlama, deprem, afet gibi olağanüstü bir hal yok iken bu zammın izahı olamaz” dedi.

Sanayi Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada ve özellikle Avrupa Birliği’nde süre gelen krizin etkilerinin yavaş yavaş ülkede de hissedildiği bir ortamda, ekonominin durgunluğa girme riski ve toplumun alım gücünün azalmakta olduğu gerçekleri unutularak, toplumun ve üreticilerin en temel ihtiyacı olan elektriğe “insafsızca” bir zam yapıldığı görüşü savunularak “Kış aylarına girdiğimiz bu ortamda bir devlet üreticilere daha az üret, insanlara daha az ısın diyemez” denildi.

Hükümetin, elektrik zammını en kısa sürede geri çekerek, elektrik kurumunun yapılandırılması sürecini vakit kaybetmeden başlatması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Günü kurtarma politikalarıyla hiçbir yere varılamayacağı, üreticinin yok olacağı, halkın fakirleşeceği unutulmamalıdır.  Kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı kurulması için Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak her zaman elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.”

Tüm dünyanın, ekonomilerini canlandırmak adına kararlar aldıkları ancak  bu kararlar içerisinde elektriğe, benzine, mazota ve diğer girdi maliyetlerine zam yer almadığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Hükümet ve ekonomi uzmanları yerli üretimin, üretim esnasında, girdi maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla desteklenmesi gerektiğini belirtmesine rağmen, ithalatın yarattığı haksız rekabeti bir nebze azaltan fonlar kaldırılmış ve karşılığında üretim sektörlerinin girdi maliyetlerini düşürecek herhangi bir önlem alınmamıştır. Tüm bu yaşananlar yetmiyormuş gibi dünyanın en pahalı elektriğine, astronomik zam yapılmıştır. Bu bağlamda gelinen nokta itibari ile hükümetin girdi maliyetlerini düşürücü önlemler politikası iflas etmiştir.  Ekonomik akıldan yoksun olarak alınan her kararın, yarattığı hasarları düzeltmek gün geçtikçe daha da zorlaşmaktadır. KKTC ekonomisinin sürdürülebilir olabilmesi için tüketime dayanan ekonomik modelin derhal sonlandırılarak, üretime dayalı ekonomik model oluşturulması gerekmektedir”

Son Güncelleme: 05.11.2011 10:08
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