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Sanal Platformlardan "yalan Haber" Adımı

AB, FACEBOOK, TWITTER VE GOOGLE GİBİ SANAL PLATFORMLARIN YALAN HABERLERE KARŞI ORTAK KURALLAR BELİRLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Sanal Platformlardan "yalan Haber" Adımı

AB, FACEBOOK, TWITTER VE GOOGLE GİBİ SANAL PLATFORMLARIN YALAN HABERLERE KARŞI ORTAK KURALLAR BELİRLEDİKLERİNİ AÇIKLADI

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:15
Sanal Platformlardan
AB, FACEBOOK, TWITTER VE GOOGLE GİBİ SANAL PLATFORMLARIN YALAN HABERLERE KARŞI ORTAK KURALLAR BELİRLEDİKLERİNİ AÇIKLADI
Brüksel, 26 Eylül 18 : Avrupa Birliği (AB), Facebook, Twitter ve Google gibi sanal platformların yalan haberin yayılmasını engellemek için ortak kurallar belirlediklerini bildirdi.
AB Komisyonu Dijital Ekonomiden Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel, Facebook, Twitter ve Google\'ın da aralarında bulunduğu çeşitli sanal platformların Avrupa\'da yalan haberlerin yayılmasını engellemeye yönelik ortak kurallar belirlemekte anlaştıklarını açıkladı.
AB Komisyonu, nisan ayında sanal platformlardan, sosyal medyada kasıtlı olarak yanlış bilgilendirmeye yönelik yeni tedbirler almalarını talep etmişti.
Özellikle siyasi reklamlarla sponsorlu içerikleri şeffaflaştırmak ve sınırlandırmak üzere yeni önlemler alınması gerektiğine dikkati çeken AB Komisyonu, dijital  platformların hazırlayacakları kurallar etki ortaya koymazsa konuyla ilgili düzenleme yapılacağını açıklamıştı.
Geçen aylarda, Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, krize yol açmıştı.
AB, sanal platformlara yönelik bu adımla mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.
(AA/RÇ/HÖ)

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