Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Şubat 2017 Perşembe 07:13

San Francisco Trump'a Dava Açtı

Kaliforniya'nın San Francisco kenti, ABD Başkanı Donald Trump'ı, göçmenlerle ilgili kararnamesi yüzünden mahkemeye verdi.

San Francisco Trump'a Dava Açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

SAN FRANCISCO KENTİ, TRUMP'IN KARARNAMESİNİ KENTİN EGEMENLİĞİNE ŞİDDETLİ SALDIRI OLARAK GÖRDÜ VE TRUMP'I DAVA ETTİ

New York, 2 Şubat 17 : Kaliforniya'nın San Francisco kenti, ABD Başkanı Donald Trump'ı, göçmenlerle ilgili kararnamesi yüzünden mahkemeye verdi.

Konut, sağlık ve sosyal hizmetler ve evsizlik hizmetleri için yılda 1 milyar 200 milyon dolar federal yardım alan kentin dava dilekçesinde, "sığınak şehirler"e yardımın kesilmesini içeren başkanlık kararnamesinin "anayasaya aykırı olduğu, Başkan'ın gücünü aştığı ve San Francisco'nun egemenliğine şiddetli bir saldırı" niteliği taşıdığı belirtildi.

Boston, Los Angeles ve New York kentleri de Başkan Trump'ın kararnamelerine karşı mücadele etme kararı alırken, en fazla göçmenin bulunduğu kentlerden Miami-Dade County Belediye Başkanı Carlos Gimenez, Trump'ın emrine uyacağını bildirmişti.

Bu şekilde "sığınak şehir"lerden biri olarak anılan Miami-Dade County, Küba Havana doğumlu göçmen Belediye Başkanı Gimenez'in kararıyla bu özelliğini yitirmiş oldu. Miami-Dade County 1 milyon 300 binle Florida'nın en fazla göçmen nüfusuna sahip idari bölgesi olarak biliniyor.

Kararla ilgili açıklamada bulunan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Gimenez'in kararından büyük hayal kırıklığı duyduğunu dile getirirken, belediye başkanın ofisinin önünde protesto gösterileri gerçekleştirildi. 2015 yılına ait bir araştırmaya göre Miami-Dade idari bölgesinde 150 binden fazla yasadışı göçmen yaşıyor.

SIĞINAK ŞEHİR

ABD'de "Sığınak şehir" terimi, federal göçmenlik uygulamaları konusunda merkezi yönetimle işbirliğinin ve federal göçmenlik işlemlerinin uygulanmasının sınırlandığı politikalara sahip yargı bölgesi olarak açıklanıyor. ABD'de bazı şehirler, idari bölgeler ve bazı eyaletlerin, kendilerine "sığınak" özelliği kazandıran bir dizi gayrı resmi ve resmi statüleri bulunuyor.

2015 verilerine göre ABD'de bir yılda 200 eyalet ve yerel bazda yargı gücü Göçmenlik ve Sınır Muhafaza'dan gelen gözaltına alma taleplerine uymadı. Göçmenlik Araştırmaları Merkezi de "sığınak şehirler"in, Ocak 2014- Eylül 2015 tarihleri arasında yaklaşık 300 gözaltı talebini reddettiği düşüncesinde.

Sığınak şehirlerin uymadığı söz konusu gözaltı taleplerinin küçük, şiddet içermeyen suçlarla ilgili olduğu belirtildi.

SIĞINAK ŞEHRE SAHİP EYALETLER

ABD'de, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Kaliforniya, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, New Jersey, Ohio, Oregon, Teksas ve Washington sığınak şehirlere sahip eyaletler olarak sıralanıyor.

(AA/RU/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexıt Yasa Tasarısı'nda İlk Oylama Yapıldı Brexıt Yasa Tasarısı'nda İlk Oylama Yapıldı
Romanya'da Af Yasası Protestoları Romanya'da Af Yasası Protestoları
Güney Afrika'da 94 Psikiyatri Hastası Kötü Şartlar Nedeniyle Öldü Güney Afrika'da 94 Psikiyatri Hastası Kötü Şartlar...
Google, Dünyanın En Değerli Markası Oldu Google, Dünyanın En Değerli Markası Oldu
Endonezya'da Yolcu Uçağı Pistten Çıktı Endonezya'da Yolcu Uçağı Pistten Çıktı
Bulgaristan'da Komünist Rejimin Kurbanları Anıldı Bulgaristan'da Komünist Rejimin Kurbanları Anıldı
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Brexıt Yasa Tasarısı'nda İlk Oylama Yapıldı
İngiltere Parlamentosunda, ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini başlatacak 50. maddeyi...

Haberi Oku