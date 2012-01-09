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Şampiyonluk Trabzonun Hakkı

Bayraktar: Trabzonspor'un kupasını almak için de çok ince ayar bir çalışma yapıyoruz.

Şampiyonluk Trabzonun Hakkı

Bayraktar: Trabzonspor'un kupasını almak için de çok ince ayar bir çalışma yapıyoruz.

09 Ocak 2012 Pazartesi 14:09
Şampiyonluk Trabzonun Hakkı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, şampiyonluğun Trabzonspor'un hakkı olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un kupasını almak için de çok ince ayar bir çalışma yapıyoruz." dedi.
Bakan Erdoğan Bayraktar, Trabzon Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile kamulaştırma usulü ile Fatih Mahallesi'nde yapılan Züyeyde Hanım Caddesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, şike soruşturması süreciyle ayyuka çıkan şampiyonluk tartışmalarına ilişkin ilginç bir açıklama yaptı.


İçinden bakınca gözükmediğini, ancak Trabzon'un Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Bayraktar, "Trabzon gülerse Türkiye güler, Trabzon kalkınırsa Türkiye çok büyük mesaj verir. Şimdi bizim hakkımız olan Trabzonspor'un kupasını almak için de çok ince ayar bir çalışma yapıyoruz. İnşallah hakkı olan Trabzonspor'umuzun kupasını da Trabzon'un müzesine getireceğiz. Allah inşallah bize bunu nasip edecek." dedi.

Son Güncelleme: 09.01.2012 14:09
Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANBakanşampiyonTrabzonsporBayraktar
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