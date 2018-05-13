Şampiyon Son Kez Padokta Yer Aldı





Imola, 13 Mayıs 18 (.): Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası\'nın 5. ayağı İtalya yarışında son kez piste çıktı.İtalya\'daki Imola Pisti\'nde dün basın toplantısıyla aktif sporculuk yaşamını sonlandıran Kenan Sofuoğlu, bugün yarış öncesi pistteki 3. çizgideki yerini aldı. Sofuoğlu, daha sonra start almadan padoka geri döndü.Diğer yarışçıların mücadelesini izleyen Sofuoğlu, tören alanına geçerek hayranlarına veda etti. Milli motosikletçi, zaman zaman buruk anlar yaşadı.Spor kariyerini dün sonlandırdığını, bugün ise sembolik olarak çizgide yer aldığını anlatan Sofuoğlu, "Bugün Anneler Günü. Annemin ve bütün annelerin Anneler Günü\'nü kutluyorum. Anneme ve Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim, start almayacağım diye. Ama yarışta start almama gerek yoktu. Bugün sevdiklerim için buradayım. Buradan ayrılıyorum. Benim yerime genç sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bugün itibarıyla aktif spor kariyerimi bitirdim." diye konuştu.Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da Sofuoğlu\'nun spor hayatının uzun yıllara dayandığını belirtti.Kenan Sofuoğlu\'nun bugün son kez piste çıktığını vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:"2018 Mayıs\'ta son yarışmasına çıkmış oldu. Böylece arkadaşlarıyla da vedalaşma imkanı buldu. Türkiye\'nin sayılı spor elçilerinden biriydi. Sadece Türk sporu adına değil, Türk insanı, genci adına önemli elçilik yaptı. Bizi anlattı. Bizi dünyaya doğru ifadelerle anlatmaya çalışan, gayret gösteren, kazanan, kazanamadığında da olgunluğundan hiçbir şey kaybetmeyen bir sporcu, genç. Türk insanı kimliğini bütün yarış hayatı boyunca her yerde sergiledi. Çok centilmen bir yarışçıydı. Bütün tribünlerden, 10 binlerce kişinin yer aldığı sahneden bunu anlayabiliyoruz."Kenan\'ın örnek kişiliğinden dolayı gurur duyduğunu anlatan Uçar, şunları kaydetti:"Kenan\'ın Türk sporuna büyük hizmetleri oldu. Bugün artık hizmetlerin format değişikliğine gitmesi gereken gündü. Sayın Cumhurbaşkanımızın talebi üzerine, annesinin arzu ettiği, bizlerin de buruk bir şekilde \'tamam\' dediği bir kariyer sonlandırması yaşadı. Kenan bundan sonra yeni sporcular yetiştirmek adına çok daha önemli hizmetler üstlenecek. Aslında biraz daha yükü ağırlaştı. Eğer kendisi arzu ederse, Türkiye Motosiklet Federasyonunun seçimlerinde, delegasyonunu oluşturan kulüp ve delegelerimiz de uygun görürse ben bugün dahi bırakmaya kendisi için razıyım. Bunu defalarca da dile getirdim. Umut ediyorum ki belki federasyon başkanı olarak, belki bir spor adamı olarak veya bir antrenör, menajer olarak bu spora, Türk sporuna hizmete devam edecektir. Kenan için her şey yeni başlıyor. Bambaşka bir hayata geçecek. Yarış kariyeri bitti belki ama insana ve etrafındaki yarışçılara emek verme gayretini sürdürecektir."Öte yandan İtalya\'daki yarışı, NRT takımının Fransız motosikletçisi Jules Cluzel birinci sırada bitirdi.(AA/HÖ)