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Şampiyon Fransa!

Dünya Kupası'nda finalinde Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yendi.

Şampiyon Fransa!

Dünya Kupası'nda finalinde Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yendi.

15 Temmuz 2018 Pazar 20:07
Şampiyon Fransa!

Şampiyon Fransa!

Dünya Kupası'nda finalinde Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yendi.

FIFA 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'la karşılaşan Fransa, rakibi 4-2'lik skorla mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.




FRANSA 4 - 2 HIRVATİSTAN 
(MAÇ SONA ERDİ)

İLK 11'LER

FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic, Mandzukic, Rebic
TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dali

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