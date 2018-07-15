Şampiyon Fransa!
Dünya Kupası'nda finalinde Fransa, Hırvatistan'ı 4-2 yendi.
FIFA 2018 Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'la karşılaşan Fransa, rakibi 4-2'lik skorla mağlup ederek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
FRANSA 4 - 2 HIRVATİSTAN
(MAÇ SONA ERDİ)
İLK 11'LER
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic, Mandzukic, Rebic
TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dali