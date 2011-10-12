Şam'da teşekkür mitingi

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya gelen Esad yanlıları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye aleyhinde karar çıkmasını engelleyen Rusya ve Çin'e teşekkür etmek için düzenlenen mitinge katıldı.

Topluluk ABD, AB ve Türkiye karşıtı sloganlar attı.

Şam'ın en büyük meydanlarından biri olan "Yedi Deniz Meydanı"nda gerçekleştirilen mitingde Rusya ve Çin'e teşekkür sloganlarının yanı sıra Beşar Esad'a destek ve birlik sloganları atıldı. Miting alanı üzerinde uçuş yapan askeri helikopterden Rusya ve Çin bayrakları açıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, "Alevi, Sünni, Şii, Hristiyan, Kürt, Arap aramızda ayırım yok", "Mezhepçiliğe hayır, Suriye'nin birliğine evet", "Halk Beşar'ı istiyor" sloganları atan göstericiler, Fransa ve ABD'nin yanısıra Türkiye aleyhine de sloganlar attı. AB'yi Suriye'ye müdahalede bulunmamaları yönünde uyardı.

Göstericilerden Ahmet Ebu Alaa, sonuna kadar Esad'ın arkasında olduklarını ifade ederek, "Halk onun arkasında olduğu sürece ona birşey olmaz. Allah, Suriye ve Beşar, hepsi bu kadar" dedi. Bir diğer gösterici Ebu Hüseyin ise, "Çin ve Rusya'ya şükranlarını sunduklarını ve Beşar Esad'a desteklerini göstermek için buraya geldiklerini, Suriye'nin yıkılamayacağını, hep ayakta kalacağını" söyledi.

SMS'LE DAVETİYE Bir gün öncesinden SMS yolu ile halka katılım daveti gönderilen gösteride, Suriye, Baas Partisi ve Hizbullah bayraklarının yanı sıra dev boyutta Rusya ve Çin bayrakları taşındı. Mitinge çeşitli din ve mezheplerden din adamlarının katılması da dikkat çekti. Hükümet karşıtı ayaklanmaların başlangıcından bu yana Şam'da yapılan Esad yanlısı en kalabalık gösteri olduğu söylenen miting, halkın önemli bir kısmının reform sürecini kendi içinde halletmek istediğinin, yabancı müdahale karşı olduğunun da bir göstergesi oldu.

Şimdilerde Esad'ın, rejim karşıtı halkın taleplerini ve Çin ile Rusya'nın tavsiyelerini göz önünde bulundurarak, yeni bir anayasanın hazırlanması yolunda çalışmalar yaptığı belirtiliyor.