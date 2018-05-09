Şam\'da Şiddetli Patlamalar





Şam, 9 Mayıs 18 : Suriye\'nin başkenti Şam\'ın Kisva bölgesinde dün gece şiddetli patlamalar meydana geldiği bildirildi.



AA muhabirinin güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Şam\'ın Kisva bölgesinde şiddetli patlamalar oldu.



Saldırıda iki aracın hedef alındığı kaydedildi.



Beşşar Esad rejiminin resmi haber ajansı SANA\'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre ise, Kisva bölgesini hedef alan iki İsrail füzesi, rejimin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.



(AA/RU/ŞEB)

