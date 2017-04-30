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30 Nisan 2017 Pazar 06:47

Şam'da Esad Güçleri İle Muhalifler Arasındaki Çatışmalar

Şam'da Esad Güçleri İle Muhalifler Arasındaki Çatışmalar
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SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM'IN DOĞUSUNDAKİ KABUN İLE COBAR MAHALLELERİNDE YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

SURİYE YEREL KOORDİNASYON KOMİTESİ ÜYESİ BUSTANİ:

"MUHALİFLER, KABUN'DAKİ CEPHE HATTINDA REJİMİN 7 ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ, BİR TANKI İMHA ETTİ. MAHALLEDEKİ ÇATIŞMALARI FIRSAT BİLEN 30 ASKER, MUHALİFLERİN SAFINA GEÇTİ"

 Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusundaki Kabun ile Cobar mahallelerinde rejim güçleri ile muhalifler arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi Üyesi Yusuf el-Bustani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabun ile Cobar mahallelerinde muhalifler ile Beşşar Esad güçleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığını söyledi.

Esad güçlerinin bu mahallelere doğru ilerlemek istediğini anlatan Bustani, ancak muhaliflerin, rejim güçlerinin ilerleyişini durdurduğunu belirtti.

Bustani, ''Esad güçleri, uzun zamandan beri Kabun ve Cobar'a karadan ve havadan saldırıyor. Bugünkü saldırılarda da Şam yönetimine bağlı güçler, Kabun ve Cobar ile Sakba bölgesinde zayiat verdiği için, söz konusu mahallelere 'fil' adı verilen sanayi yapımı füzelerle saldırdı.'' ifadelerini kullandı.

Muhaliflerin Kabun'daki cephe hattında 7 rejim askerini öldürdüğünü bildiren Bustani, ''Muhalifler, Kabun cephesinde rejime ait bir tankı imha etti. Mahalledeki çatışmaları fırsat bilen 30 asker, muhaliflerin safına geçti.'' diye konuştu.

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