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Salyangozlarda Hafıza Transferi Yapıldı!

Amerikalı bilim adamları, salyangozlarda Ribo Nükleik Asit (RNA) ile hafıza transferi yaptı ve yapay hafıza oluşturmayı başardı.

Salyangozlarda Hafıza Transferi Yapıldı!

Amerikalı bilim adamları, salyangozlarda Ribo Nükleik Asit (RNA) ile hafıza transferi yaptı ve yapay hafıza oluşturmayı başardı.

15 Mayıs 2018 Salı 12:42
Salyangozlarda Hafıza Transferi Yapıldı!

Amerikalı bilim adamları, salyangozlarda Ribo Nükleik Asit (RNA) ile hafıza transferi yaptı ve yapay hafıza oluşturmayı başardı.

Science Daily'nin haberine göre, California Üniversitesi Bütüncül Biyoloji, Psikoloji ve Nörobiyoloji Bölümünden Prof. Dr. David Glanzman ve ekibi, Aplysia olarak adlandırılan deniz salyangozları üzerinde yaptıkları çalışmada RNA ile hafızayı bir salyangozdan diğerine aktardı. 

Araştırma çerçevesinde bir grup salyangoza kuyruklarından 20 saniye arayla 5 elektrik şoku verildi, bu eylem 24 saat sonra 5 kez daha tekrarlandı. Şoklar, salyangozların geri çekilme refleksini geliştirirken, elektrik verilenlere hafifçe vurulduğunda geri çekilmenin ortalama 50 saniye, kontrol grubundakilerde ise bir saniye sürdüğü gözlendi. 

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Bilim adamları, elektrik şoklarından bir gün sonra salyangozların sinir sisteminden çıkarılan RNA'yı, elektrik verilmeyen 7 hayvana yerleştirdi. Bu hayvanların da elektrik verilenler gibi hareket ettiği ve geri çekilme eylemini yaklaşık 40 saniye sürdürdüğü görüldü. 

Sonuçları "eNeuro" dergisinde yayımlanan araştırmanın bulgularının, travmatik hafızanın tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesinin önünü açabileceği ifade ediliyor. 

Glanzman, "Çok uzak olmayan bir gelecekte, RNA'yı alzheimer hastalığının etkilerinin giderilmesinde veya travma sonrası bozukluk tedavisinde kullanabileceğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.
 


Son Güncelleme: 15.05.2018 16:21
Anahtar Kelimeler:
ABDSalyangozHAFISA
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