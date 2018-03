Salih Ölmez, Erciş ölür!

Van Erciş’te 20’ye yakın cesedin çıkarıldığı Sevgi Apartmanı’nın vergi rekortmeni müteahhidi Salih Ölmez, parası yokmuş gibi havuzlu ultra lüks villasının bahçesine Kızılay’dan aldığı iki çadırı kurdu...

Salih Ölmez Erciş’in en büyük müteahhidi. Onlarca apartman, iş hanı hatta ilköğretim okulu inşa etmiş. Erçiş’in 2011 vergi rekortmeni olmuş ve ilçe kaymakamından plaketini almış. Sahibi olduğu Ölmez İnşaat’ın sloganı ise ‘Profesyonel çözümler...’ Depremde yerle bir olan Sevgi Apartmanı’nı da o yapmış. Ölmez, Erciş merkezindeki 4 dönüm arsa içinde üç katlı villasında yaşıyor. Villa, ilçenin en gösterişli binası. Depremden etkilenmemiş, çatlak bile yok. Salih Ölmez villasına komşu olan binalar hasarlı olduğu için ailesinin villada oturmaktan korktuğunu belirtiyor. Sevgi apartmanı Ölmez’in korunaklı villasına sadece 300 metre uzakta. Villada Ölmez ailesi depremin 3. gününde rahat bir hayat sürüyor bu sırada 80’e yakın Sevgi Apartmanı sakini enkazda kurtarılmayı bekliyor.



‘İnşaat işini iyi bilirim’



Villasının kapısını çaldığımızda, yıkılan binanın müteahhidi olduğunu bildiğimizden habersiz bize gururla az katlı binaların can güvenilirliğinden bahsediyor ve villasını övüyor. “Siz Salih Ölmez misiniz?” sorumuza “Hayır benim adım Metin” diyor. Kendisini nedense ‘Metin’ diye tanıtıyor, fotoğraf çekilmesinden de rahatsız oluyor. “Müteahhit misiniz?” sorusuna’ “Hayır ama inşaat işlerini iyi bilirim. Deprem çok kötüydü, hem salladı hem de aşağıdan yukarıya darbe vurdu. Zaten yıkımı da bu darbe yaptı” diyerek jeoloji mühendisi gibi yorumlar yapıyor. Ölmez “Evi yıkıldığı halde çadır alamayanlar var, sizin evinizde hasar yok ama çadır almışsınız” sorumuza “Çadır almak herkesin hakkı, biz de korku içindeyiz. Komşu binalar üzerimize çöker diye korkuyoruz” diye cevap veriyor. “Yıkılan Sevgi Apartmanı’nı siz mi yaptınız? sorumuz üzerine ise sinirleniyor ve bizi villasının bahçesinden uzaklaştırıyor.



Yeni yönetmelik çıktıktan sonra yapıldı!



Sevgi Apartmanı’nda enkaz kaldırma çalışmaları yürüten Siemens Arama Kurtarma Ekibi lideri Bülent Gündüz “Artık buradan canlı çıkması büyük mucize olur. kalitesiz malzeme kullanılmış. Kat araları kolon bağlantıları yapılmamış. Dere kumu ve bol çakıl kullanılmış. En korkuncu koca binanın taşıyıcı kolonları dört demirle 20 santim kalınlığında yapılmış. İncecik. Müteahhit kolonlar kalın görülsün diye çevresine briketle örüp çevirmiş. Bina 1999 depremi sonrası yeni yapı denetleme yönetmeliğine göre inşa edilmiş. Burada sorumluluk hem müteahhitte hem de bu yapıya ruhsat veren ve denetleyen kurumlarda. Enkazda hâla cesetler var. 20 kişinin cenazesi çıktı, sadece 2 kişi sağ kurtuldu. Hatta basında yer alan 25 günlük Azra bebek ve ailesi de bu bina altında kaldı” diye konuştu.





‘Utanmadan keyif yapıyor’ Faruk Kazancı



“1999’da kooperatif kurarark bu apartmana girdik, müteahhit olarak da Salih Ölmez ile anlaştık. 2002’de teslim etti, 4 yıl senet ödedim, 22 bin liraya mâl oldu. 5 kişi evdeydi. Eşim ve kızım öldü, babam ve oğlumla enkazdan sağ çıktık. Salih Ölmez utanmadan villasında keyif çatıyor.”



‘Yaptığı her şey yıkıldı’ Veysel Sağlam



Apartmanda 5 yıldır oturuyorum. Evde yedi kişi vardı. Kızım ve baldızımın kızı vefat etti. Binayı Salih Ölmez yaptı. Kendi villası hariç bu adamın yaptığı her şey ya yıkıldı ya da hasar gördü. Bu adamı hapse attırmak için elimden ne geliyorsa ardıma koymayacağım.



‘Denetleyen de suçlu’ Hayrettin Kaya



Üç yıl önce dayımın oğlu Mehmet Aydın’dan aldım. O binayı kooperatiften almıştı, binayı yapan Salih Ölmez’dir. Biz kendisini iyi müteahhit olarak tanırdık. Enkazda kızım var. Bu apartmanı denetleyen de, inşaatı yapan da suçludur.