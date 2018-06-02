Salgın Hastalıklar Ülkelerdeki Savaşın Etkisini Derinleştiriyor...

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Yemen'de son dönemde etkisini artıran Ebola, kolera ve difteri gibi salgın hastalıklar krizin ve savaşın yıkıcı etkisini artırdığı gibi bölgesel ve küresel korkulara da neden oluyor.
Hancı, tarihin en büyük ve en hızlı yayılan salgını olarak nitelendirilen Yemen'deki kolera salgınına ilişkin, "Kolera az tuzlu sularda ve sahildeki sularda yaşayabilir. Hastalık bulaşan kişilerde herhangi bir semptom gözlemlenmeyebilir ve hızla yayılabilir. Bu yüzden oldukça tehlikelidir. Temiz su ve hijyen sorunlarının olduğu bölgelerde büyük bir hızla yayılabilir. Savaş nedeniyle 3 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı Yemen'de salgın hızla ilerleyerek ölümleri artırmıştır. Salgın adeta savaşta çarpan etkisi yaratmıştır" dedi.
Koleranın dünya üzerinde yayılım alanlarının periyodik olarak değiştiğini belirten Hancı, milyonlarca insanı kısa zamanda etkileyebilen bu ölümcül hastalığa karşı en etkin mücadelenin bölgeye temiz su ve hijyen ürünleri tedarik etmek olduğunu söyledi.
"EBOLA VİRÜSÜ İNSANI ERİMİŞ KAN VE DOKU İÇEREN BİR TORBAYA DÖNÜŞTÜRÜR"
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi, "Ebola, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 4. yani en riskli patojen grubu olarak kabul edilmiştir. Aşısı bulunmayan Ebola'ya karşı daha çok destek tedavisi yapılmaktadır. Bu da hastalığın yayılmasını özellikle kriz ortamlarında kolaylaştırmaktadır. İlk olarak Sudan ve DKC'de eşzamanlı olarak iki salgına yol açan bu hastalık. DKC'nin Ebola nehri yakınlarında ortaya çıkmıştır. Ebola virüsü insanı erimiş kan ve doku içeren bir torbaya dönüştürür. Alışılmışın dışında çok ölümcüldür" bilgisini paylaştı.
Ebolanın oluşturduğu korku ve riskin sağlık örgütleri tarafından da dikkatle takip edildiğini aktaran Hancı "Dünya Sağlık Örgütü, kanıtlanmış bir tedavi yöntemi ve aşısı bulunmayan Ebola salgınına karşı küresel kamu sağlığı acil durumu ilan etmişti. Örgüt, hastalığın tedavisi olmadığı ve hızla yayıldığı için deneysel ilaç kullanımının etik olduğunu açıklamıştı. Ebolaya karşı bir çok deneysel tedavi uygulanmış, şimdi de bu çalışmalara devam edilmektedir." şeklinde konuştu.
SALGIN HASTALIKLAR DÜNYA ÇAPINDA PANİĞE NEDEN OLUYOR
Ebola gibi tedavisi olmayan salgınlara karşı mücadelede önleyici faaliyetlerin ve denetimlerin önemini vurgulayan Hancı, "Ülkeler arasındaki yolculuklarda ve havaalanlarında ciddi taramaların yapılması gerekiyor. Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında da salgın hastalık bölgelerinde altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edilebiliyor. Salgın riski olan yerlerde vakit kaybetmeden ilgili mercilere haber verilmelidir. Uçak yolculuklarıyla mesafeler birbirine çok yakın olduğu için salgınlar sadece o bölge için değil uluslararası anlamda risk oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.