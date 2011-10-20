Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Saldırının emri Suriyeli Bahoz Erdal'dan

Güvenlik kaynakları, Çukurca'ya yönelik saldırının ilk işaretlerinin Ekim ortasında ortaya...

Saldırının emri Suriyeli Bahoz Erdal'dan

Güvenlik kaynakları, Çukurca'ya yönelik saldırının ilk işaretlerinin Ekim ortasında ortaya...

20 Ekim 2011 Perşembe 07:59
Saldırının emri Suriyeli Bahoz Erdal'dan
banner238

Güvenlik kaynakları, Çukurca'ya yönelik saldırının ilk işaretlerinin Ekim ortasında ortaya çıktığı bilgisini verirken, kanlı eylemlerin arkasındaki ismin Suriyeli terörist 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin olduğunu ifade ediyor.

Türkiye Hakkari'deki saldırının acısıyla sarsıldı. Vatan'ın bilgisine başvurduğu güvenlik kaynakları, Çukurca'ya yönelik saldırının ilk işaretlerinin Ekim ortasında ortaya çıktığı bilgisini verirken, kanlı eylemlerin arkasındaki ismin Suriyeli terörist 'Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin olduğunu ifade ediyor. Teröristin militanlara "Çukurca'da uzun zamandır büyük eylem olmadığı, büyük bir eylem yapılması ve ağır silahlar kullanılması"na dair sözleri bölgedeki güvenlik birimleri tarafından tespit edildi.

Güvenlik birimleri Eylül ayı içerisinde hazırladıkları raporlarda; terör örgütü mensuplarının Çukurça ilçesi Yapraklı Köyünden, Cevizli ve Çeltik köyleri istikametine 6 adet katırla bir adet doçka ve mühimmat dolu çuvallar götürdükleri bilgisini de iletti. Eylül sonu istihbarat raporunda ise ; "Hakkari-Çukurca ilçe merkezinin karşısındaki bölgeye Kuzey Irak Zap kampından 200 adet havan sevk edildiği" bilgisi yer aldı. Saldırıda havan toplarının etkin bir biçimde kullanıldığı öğrenilirken ve ulaşan istihbarata rağmen saldırının gerçekleşmesi; alınan istihbaratların yeterli değerlendirmeye tabi tutulmadığı iddialarını da gündeme getirdi.

Son Güncelleme: 20.10.2011 07:59
Anahtar Kelimeler:
şehitÇukurcaTKKTerötistBahozErdal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim