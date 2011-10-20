Saldırılar Dünya Basınında Yer Aldı

Dünya basını, PKK'nın Yüksekova ve Çukurca saldırılarını flaş haber olarak verdi. Haberlerde PKK saldırısı sonrası Türk komandolarının Kuzey Irak'a geçerek sıcak takibe başladıkları belirtildi.

'PKK'yı İran ve Suriye kışkırtmış olabilir'

Saldırıyla ilgili olarak İngiltere gazetelerinde yer alan yorumlarda PKK'yı İran ve Suriye'nin kışkırtmış olabileceği öne sürüldü.



Daily Telegraph saldırıların ülkede büyük öfke yarattığını belirtirken, Guardian bu saldırıların 1990'lardan bu yana PKK'nın gerçekleştirdiği en büyük eylem olduğuna dikkat çekti.





Financial Times daha önce geniş çaplı bir sınır ötesi harekata girişebileceğini açıklayan Ankara'nın sıcak takibe başladığını belirtti. Gazete, askerlerin cenaze töreniyle Türkiye kamuoyunun öfkesinin daha da artacağını vurguladı.



'ANAYASA SÜRECİNE DARBE'

Haberde şöyle dendi: "Saldırılar, yeni anayasa ile ilgili görüşmelerin başladığı bir dönemde gerçekleştirildi. Bazı siyasetçiler, bu sürecin nüfusun yüzde 15-20'sini oluşturan Kürtlere daha fazla haklar tanınarak sorunun çözümüne katkı sağlamasını umuyordu.



Kuzey Irak'a düzenlenecek daha kapsamlı bir operasyon, ABD'nin bu yıl sonunda Irak'taki güçlerini çekeceği hassas bir döneme denk gelmiş olacak. Ağustos'tan bu yana böyle bir harekata yönelik beklentiler artmış durumda. Başbakan Erdoğan, PKK'nın yabancı güçler tarafından bir maşa olarak kullanıldığını söylüyor. Bu sözleriyle İran ve Suriye'ye gönderme yapmış olabilir. Ankara'nın iki ülkeyle de ilişkileri gergin."



'İRAN VE SURİYE'YLE İLİŞKİLER GERGİNLEŞEBİLİR'

Times gazetesi de bu saldırının Türkiye'nin İran ve Suriye'yle ilişkilerini daha da gerginleştirebileceğine dikkat çekti.



Habere göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki LeHigh Üniversitesi'nden bölge uzmanı Henri Barkey, Ankara'nın Suriye'deki demokrasi yanlısı protestoların kanlı bir şekilde bastırılmasına ilişkin sert tavrı yüzünden İran ve Suriye'nin bu saldırı için PKK'yı cesaretlendirmiş olabileceğini söyledi.



BBC: İngiliz televizyonu BBC, PKK'nın Türkiye'nin güneyindeki saldırısında 24 Türk askerini öldürdüğünü yazdı. Hakkari Valisi Muammer Türker PKK'nın saldırı yaptığını doğruladı. PKK'nın bu saldırısı Bitlis'te 5 polisin öldürülmesinden sadece bir gün sonra meydana geldi.



Der Spiegel: Almanya'nın önemli haber dergisi Der Spiegel internet sitesinde PKK saldırısına önemli yer verdi. PKK'nın Türkiye'nin güneydoğusunda yaptığı saldırıda 20'den fazla asker ve polis hayatını kaybetti. Hakkari Valisi Muammer Türker, Çukurca ve Yüksekova'daki saldırıların eş zamanlı gerçekleştirildiğini açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu yurtdışı gezilerini iptal etti.



Reuters: Uluslararası haber ajansı Reuters, Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde PKK saldırılarında 24 askerin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin de yaralandığını belirtti. Haberde, saldırının ardından Türk komandolarının sınırı geçerek Kuzey Irak'ta sıcak takibe başladığı vurgulandı.



Wall Street Journal: Uluslararası ekonomi gazetesi, terör örgütü PKK'nın Türkiye'nin güneydoğusunda 20'den fazla asker ve polisi öldürdüğünü belirtti. Haberde, 1984 yılında eylemlerine başlayan PKK'nın şimdiye kadar en büyük saldırılarından birini gerçekleştirdiği vurgulandı. Saldırı sonrası Türk kuvvet komutanlarının Hakkari'ye gittikleri belirtildi.



Frankfurter Allgemeine Zeitung: Almanya'nın muhafazakar eğilimli gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung, "Türkiye, Irak'taki hedefleri bombalıyor" başlığıyla verdiği haberde, PKK'nın Türkiye'nin güneydoğusunda düzenlediği saldırıda 24 asker ve polisin öldürüldüğü belirtildi. Gazete, NTV'yi kaynak göstererek, Türk savaş uçaklarının Diyarbakır'dan kalkarak, Irak'taki PKK hedeflerini bombalamaya başladığı vurgulandı. Gazete haberinde ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan gezisini iptal ettiği de belirtildi