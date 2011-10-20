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Saldırıda Yanıt Bekleyen Sorular:

Ağır Silahlar Nasıl Sokuldu?Neden Müdahale Edilmedi?İstihbarat Zaafı mı Var?

Saldırıda Yanıt Bekleyen Sorular:

Ağır Silahlar Nasıl Sokuldu?Neden Müdahale Edilmedi?İstihbarat Zaafı mı Var?

20 Ekim 2011 Perşembe 09:07
Saldırıda Yanıt Bekleyen Sorular:
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Saldırıda Yanıt Bekleyen Sorular: Ağır Silahlar Nasıl Sokuldu?Neden Müdahale Edilmedi?İstihbarat Zaafı mı Var? Ağır silahların iki hafta boyunca sınırdan içeri sokulduğu, yaklaşık bir hafta önce ise termal kameraların bu geçişleri tespit ettiği iddia ediliyor. Ortada istihbarat zaafı yoksa, neden müdahale edilmedi?

MOBESE kameraları şehir merkezlerindeki saldırılara karşı niye takılamıyor?

- Kato ve Kavaklı operasyonlarına misilleme yapılacağı belli iken, niçin hazırlıksız yakalandık?

- Bunca şehide rağmen neden teröristler ağır zayiat vermiyor?

İddialara göre teröristler, saldırıda kullandıkları ağır silahları iki hafta boyunca sınırdan içeri sokarak yığınak yaptı. Yaklaşık bir hafta önce termal kameraların sınırdaki geçişleri tespit ettiği, ancak 'sivil vatandaş olabilir' denilerek müdahale edilmediği ileri sürüldü.

Öte yandan istihbarat birimlerinin, eylül ayı içerisinde Çukurca ilçesi Yapraklı köyünden, Cevizli ve Çeltik köyleri istikametine 6 adet katırla bir adet Doçka uçaksavar ve mühimmat dolu çuvalların götürüldüğü bilgisi verilmiş. Ayrıca her bir katırın yanında ikişer adet bayan terör örgütü mensubunun bulunduğu bilgisi de bölgedeki birimlere acil koduyla iletilmiş.

ukurca'nın hemen karşısındaki Zap kampından da 200 adet havanın sevk edildiği belirtilmiş. Bir diğer iddia da saldırı olabileceğine dair çok sayıda istihbaratın ulaştığı, bunun da bilgi kirliliğine sebep olduğu yönünde. Hem polisin hem de askerin bu istihbaratları uzun bir dönemdir takip ettiği ancak bir sonuca ulaşamadığı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 20.10.2011 09:07
Anahtar Kelimeler:
PKKşehitBaskınSilahÇukurcaİstihbarat
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