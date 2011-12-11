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Saldırı olursa Türkiye’yi kesinlikle vururuz

İranlı üst düzey bir milletvekili, İran'a karşı uygulanacak herhangi bir saldırı durumunda 'kesinlikle'...

Saldırı olursa Türkiye’yi kesinlikle vururuz

İranlı üst düzey bir milletvekili, İran'a karşı uygulanacak herhangi bir saldırı durumunda 'kesinlikle'...

11 Aralık 2011 Pazar 15:13
Saldırı olursa Türkiye’yi kesinlikle vururuz
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İranlı üst düzey bir milletvekili, İran'a karşı uygulanacak herhangi bir saldırı durumunda 'kesinlikle' Malatya'daki füze kalkan sistemini hedef alacaklarını söyledi.

İranlı üst düzey bir Devrim Muhafızı komutanının "Olası saldırıda ilk önce Türkiye'deki NATO füze kalkanı vururuz, daha sonra diğer hedefler yöneliriz" açıklamalarının ardından bu kez bir milletvekili aynı tehdidi yineledi. İran Meclisi Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanvekili Hüseyin İbrahimi, İran silahlı güçlerinin Türkiye'de kurulması kesinleşen NATO füze kalkanı sistemini etkisizleştirmek için planlarının olduğu, yapılacak her hangi bir saldırı durumunda ise söz konusu kalkanın "kesinlikle" hedef alınacağını söyledi.

Şark Gazetesine konuşan İbrahimi, "Uygulanacak herhangi bir saldırıda, Türkiye'deki füze kalkanı sisteminin hedef alınması İran'ın doğal hakkıdır ve kesinlikle bunu yapacak. Silahlı Kuvvetlerimizin bu sisteme karşı önceden üzerinde çalışmış plan ve taktikleri var" dedi.

İbrahimi, Türkiye'deki kalkan sistemine karşı, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacizade'nin iki hafta önce ifade ettiği sözlerin yerinde olduğunu söyledi. İranlı vekil, "Füze kalkanı sistemi NATO'ya ait olsa da Türk topraklarında yer almaktadır ve hedef alınması bir nevi Türkiye'yi tehdit etmek anlamına gelmez mi ?" sorusuna karşılık, "Bu sistem, aslında Siyonist rejimi koruma amacını taşıyor.

NATO adı altında İsrail için yapılıyor. Bu, topraklarında sitemin kurulmasına izin veren Türkiye'nin bir sorunudur. Türkiye bunu yapmamalıydı" yanıtını verdi. İbrahimi sözlerine şöyle devam etti: "Meclisin Milli Güvenlik Komisyonu'nda Türkiye ile ilişkileri yakından inceliyoruz. İran, füze kalkanının Türkiye'de kurulması gündeme geldiğin itibaren bu işin kötü sonuçları hakkında Ankara'ya uyarılarda bulundu. Tuğgeneral Hacizade'nin sözleri de tamamıyla doğrudur. Saldırıya uğradığımızda kendimizi savunmamız doğal bir meseledir."

Son Güncelleme: 11.12.2011 15:13
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeIranNATOHüseyinİbrahimi
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