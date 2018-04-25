Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110059
ALTIN
174.736
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7100
EURO
5.0024
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
Kız kardeşime benzettim öpmek istedim
KIZ KARDEŞİME BENZETTİM ÖPMEK İSTEDİM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner256

Salah golden sonra ne yaptı!

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma’yı ağırladı. Eski takımına ilk yarıda 2 gol birden atan Salah mücadeleye damga vururken gollerin ardından bakın ne yaptı?

Salah golden sonra ne yaptı!

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma’yı ağırladı. Eski takımına ilk yarıda 2 gol birden atan Salah mücadeleye damga vururken gollerin ardından bakın ne yaptı?

25 Nisan 2018 Çarşamba 01:40
Salah golden sonra ne yaptı!

Salah golden sonra ne yaptı!

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma’yı ağırladı. Eski takımına ilk yarıda 2 gol birden atan Salah mücadeleye damga vururken gollerin ardından bakın ne yaptı? İşte ekrana yansımayanlar ve mücadeleden detaylar…

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma ile karşılaştı.

Mücadele öncesi Liverpoollu taraftarların coşkusu görülmeye değerdi.

Taraftarlar maç boyunca da büyük destek verdiler.

Liverpool takım otobüsü Anfield Road’a böyle geldi.

Taraftarlar İngiltere’de sokakları kırmızıya boyadı.

Anfield Road’un çıkış tüneli kameralara böyle yansıdı.

Liverpoollu taraftarşlar her maç öncesi klasik haline gelen “You will never walk alone” tezahüratını söylediler.

Mücadelede yan hakem şanssız bir an da yaşadı.

Hakemin bayrağı yerinden çıktı ve yaşanan bir ofsayt pozisyonunda bayraksız kaldırmak zorunda kaldı.

Bunu üzerine hemen yana geldi ve 4. hakemden yeni bir bayrak aldı.

Mücadelede şanssızlık yaşan bir diğer isim de Oxlade Chamberlain oldu. 18. dakikada oyun alanını sedyeyle terk etti ve yerini Georginio Wijnaldum’a bıraktı.

Sadio Mane ilk yarıda saç baş yolduran isimlerin başındaydı.

Özellikle kaçırdığı net pozisyonlar sonrası skoru daha farklı yapma şansını kaçırdı.

banner223

Mücadelede milli futbolcumuz Cengiz Ünder, oldukça etkisiz bir görüntü sergiledi.2. yarıda da yerini Patrick Shick’e bıraktı.

Atılan goller sonrası Jürgen Klopp’un sevinci görülmeye değerdi.

Klopp, sevinci ile tribünleri de coşturan isim oldu.

Liverpool adına Roberto Firmino da günün etkili isimlerindendi.

Maça damga vuran futbolcu Mohammed Salah oldu.

İngiltere Premier Ligi’nin altını üstüne getiren, Liverpool formasıyla olağanüstü bir performans sergileyen Mohammed Salah, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından, Ada’da sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.

Salah eski takımına karşı duygusal bir maça da çıkmış oldu.

Salah bu mücadelede ilk yarıda 35 ve 45. dakikaalarda sahneye çıkarak 2 güzel gole imza attı.

Müslüman futbolcu Salah golün ardından secdeye yattı.

Yıldız futbolcu eski takımına karşı attığı gollerden sonra sevinmemesi de ayrıca dikkat çeken bir detaydı.

Takım arkadaşları doyasıya sevinçle Salah’ın yanına gelirken Mısırlı futbolcu sevinmedi.

Anahtar Kelimeler:
LiverpoolRomaşampiyonlarLigi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya’da dehşet evi… Eve kapattığı kadına 2 hafta boyunca…
İtalya’da dehşet evi… Eve kapattığı kadına 2 hafta boyunca…
9 çocuğu olan adam kısır olduğunu öğrendi, hayatı altüst oldu
9 çocuğu olan adam kısır olduğunu öğrendi, hayatı altüst oldu
Bahçe makasıyla sevgilisinin cinsel organını kesti… İşte nedeni…
Bahçe makasıyla sevgilisinin cinsel organını kesti… İşte nedeni…
"Trump'tan İran'a Nükleer Program Uyarısı"
"Trump'tan İran'a Nükleer Program Uyarısı"
Pakistan'da İntihar Saldırısı: 5 Ölü
Pakistan'da İntihar Saldırısı: 5 Ölü
Rusya'dan gelen Suriye'ye S-300 sevkiyatı açıklamasında, bunun Türkiye'ye de sorulması gerektiğini belirtti.
Rusya'dan gelen Suriye'ye S-300 sevkiyatı açıklamasında, bunun Türkiye'ye de sorulması gerektiğini belirtti.
Kuzey Irak'ta silahlı saldırı!
Kuzey Irak'ta silahlı saldırı!
Trump İran anlaşmasına ateş püskürdü...
Trump İran anlaşmasına ateş püskürdü...
ABD ve İsrailli Yahudiler arasındaki ideolojik anlaşmazlığın sembolü: “Natalıe portman”
ABD ve İsrailli Yahudiler arasındaki ideolojik anlaşmazlığın sembolü: “Natalıe portman”
Hücrelerde DNA’nın yeni bir yapısı keşfedildi
Hücrelerde DNA’nın yeni bir yapısı keşfedildi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim