Salah golden sonra ne yaptı!
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma’yı ağırladı. Eski takımına ilk yarıda 2 gol birden atan Salah mücadeleye damga vururken gollerin ardından bakın ne yaptı? İşte ekrana yansımayanlar ve mücadeleden detaylar…
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma ile karşılaştı.
Mücadele öncesi Liverpoollu taraftarların coşkusu görülmeye değerdi.
Taraftarlar maç boyunca da büyük destek verdiler.
Liverpool takım otobüsü Anfield Road’a böyle geldi.
Taraftarlar İngiltere’de sokakları kırmızıya boyadı.
Anfield Road’un çıkış tüneli kameralara böyle yansıdı.
Liverpoollu taraftarşlar her maç öncesi klasik haline gelen “You will never walk alone” tezahüratını söylediler.
Mücadelede yan hakem şanssız bir an da yaşadı.
Hakemin bayrağı yerinden çıktı ve yaşanan bir ofsayt pozisyonunda bayraksız kaldırmak zorunda kaldı.
Bunu üzerine hemen yana geldi ve 4. hakemden yeni bir bayrak aldı.
Mücadelede şanssızlık yaşan bir diğer isim de Oxlade Chamberlain oldu. 18. dakikada oyun alanını sedyeyle terk etti ve yerini Georginio Wijnaldum’a bıraktı.
Sadio Mane ilk yarıda saç baş yolduran isimlerin başındaydı.
Özellikle kaçırdığı net pozisyonlar sonrası skoru daha farklı yapma şansını kaçırdı.
Mücadelede milli futbolcumuz Cengiz Ünder, oldukça etkisiz bir görüntü sergiledi.2. yarıda da yerini Patrick Shick’e bıraktı.
Atılan goller sonrası Jürgen Klopp’un sevinci görülmeye değerdi.
Klopp, sevinci ile tribünleri de coşturan isim oldu.
Liverpool adına Roberto Firmino da günün etkili isimlerindendi.
Maça damga vuran futbolcu Mohammed Salah oldu.
İngiltere Premier Ligi’nin altını üstüne getiren, Liverpool formasıyla olağanüstü bir performans sergileyen Mohammed Salah, Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından, Ada’da sezonunun en iyi oyuncusu seçildi.
Salah eski takımına karşı duygusal bir maça da çıkmış oldu.
Salah bu mücadelede ilk yarıda 35 ve 45. dakikaalarda sahneye çıkarak 2 güzel gole imza attı.
Müslüman futbolcu Salah golün ardından secdeye yattı.
Yıldız futbolcu eski takımına karşı attığı gollerden sonra sevinmemesi de ayrıca dikkat çeken bir detaydı.