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Sahibini Milyoner Yaptı

ABD 'de garsonluk yapan Tabatha Bundesen, hırçın suratlı kedisi sayesinde 100 milyon dolar para kazandı.

Sahibini Milyoner Yaptı

ABD 'de garsonluk yapan Tabatha Bundesen, hırçın suratlı kedisi sayesinde 100 milyon dolar para kazandı.

09 Aralık 2014 Salı 12:33
Sahibini Milyoner Yaptı
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Arizona’da yaşayan ve kentteki lokantalardan birinde garson olarak 29 yaşındaki şanslı kadının hayatı, hırçın suratlı kedisinin resminin iki yıl önce erkek kardeşi tarafından çekilip Reddit isimli web sitesine göndermesiyle birden değişti. Reddit sitesinde fenomen haline gelen ve kısa sürede binlerce web sitesinde de paylaşılan kedinin ilginç resimleri, BuzzFeed ve CNBC gibi sitelerde de paylaşılınca 48 saatte bir milyondan fazla kişinin ilgi odağı haline geldi.

Kedisi birden dünya çapında üne kavuşan Bundesen değişen hayatını The Telegraph gazetesine şöyle anlattı: “Kedimin resimleri sosyal medyada da fenomen haline gelince telefonum susmaz olmuştu. Artık garsonluk yapmayacağımı anladım. Daha sonra projeler üreterek kedim sayesinde para kazanmaya başladım”.
 
Son Güncelleme: 09.12.2014 12:34
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