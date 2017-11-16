Sahibi Eve Gelince Kedisini Ölü Buldu! İşte Sebebi…

Kiminiz evde, kiminiz dışarıda besler onları... Kimisi kedi gibidir, kimisi de oldukça haylaz... Ot yiyen bir kedi ile hiç karşılaştınız mı bilmem ama hayretler içerisinde kalan hayvan sahiplerini sık sık görüyorum. Evet kediler OT yerler. Maalesef hayallerimizdeki kedi bir inek gibi otluyor. Ve bunun önüne geçemiyoruz. Geçtiğimiz gün Amerika'da çok korkunç bir olay gerçekleşti. Sahibi evde yokken; otlamak isteğiyle, evde ki saksıda yetiştirilen hint kenevirinin tadına bakan kedi 10 dakika içinde hayatını kaybetti.Genelde kedilerin çim yediğini görürüz.Çünkü, yenilen otlardaki folik asit sindirimi düzenleyici bir etkiye sahiptir. Folik asit hemoglobin üretiminde rol oynar, eksikliğinde kansızlık ve gelişim geriliği görülür. Et ile beslenen kediler folik asidi yeterli alamazsa bu problemler ortaya çıkabilir.Bu yüzden de çok dikkatli olmalıyız!Geçtiğimiz gün, ABD’nin kuzeydoğu kıyısındaki Massachusetts eyaletindeki evinde kedi besleyen bir kadın dikkatsizlik sonucu kedisinin zehirlenmesine neden oldu.Evinin balkonunda kenevir bitkisi yetiştiren kadın evden çıktıktan kısa bir süre sonra, kedisi sahibinin balkonda yetiştirdiği esrar olarak bilinen kenevir bitkilerini yedi.