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Saharov Ödülü Ukraynalı Yönetmen Sentsov\'a Verildi

Strasbourg, 25 Ekim 18 :  Avrupa Parlamentosu\'nun insan hakları alanında verdiği Saharov Ödülü\'ne Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov layık görüldü.

Saharov Ödülü Ukraynalı Yönetmen Sentsov\'a Verildi

Strasbourg, 25 Ekim 18 :  Avrupa Parlamentosu\'nun insan hakları alanında verdiği Saharov Ödülü\'ne Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov layık görüldü.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:03
Saharov Ödülü Ukraynalı Yönetmen Sentsov\'a Verildi

Strasbourg, 25 Ekim 18 :  Avrupa Parlamentosu\'nun insan hakları alanında verdiği Saharov Ödülü\'ne Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov layık görüldü.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım\'da terör saldırıları planladığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Sentsov\'un bu ödüle dünya çapındaki insan haklarına "fevkalade katkı sağlaması" dolayısıyla  layık görüldüğü açıklandı. Bu yılki ödüle aday gösterilenler arasında göçmenleri Akdeniz\'de boğulmaktan kurtaran 11 örgüt ile Faslı mahkûm aktivist Nasser Zefzafi de bulunuyordu.

50 bin Euro tutarındaki Saharov İnsan Hakları Ödülü\'nün sahibi Sentsov, Rusya\'da tutuklu bütün Ukraynalı mahkumların serbest bırakılmaları için mayısta açlık grevine başlamış, 145 sonra, hapishanedeki yetkililer tarafından zorla yemek yedirilme ihtimaline karşı açlık grevini sonlandırmıştı.

Ödül töreni 12 Aralık\'ta Strasbourg\'daki Avrupa Parlamentosu Genel Kurul salonunda yapılacak.

1988\'den bu yana her yıl Avrupa Parlamentosu tarafından verilen Saharov Ödülü, insan hakları, azınlıkların korunması, devletler hukukuna saygı ve fikir özgürlüğü alanlarında hizmeti geçen kişi ve kuruluşlara veriliyor. Ödül, Sovyet fizikçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi Andrey Saharov\'un adını taşıyor. Şimdiye kadar Saharov Ödülü\'nü kazananlar arasında eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan ve eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela da bulunuyor.

(DW/FG)

 

 

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