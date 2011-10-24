Sağlık-Sen: Her Türlü Yardıma Hazırız

Sağlık-Sen ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Van’da Meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlere Tanrıdan Rahmet, yaralı olanların ise bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diledi.

Sağlık-Sen Başkanı Kemal Oktar ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Oğuz Köse yaptıkları yazılı açıklamada, Sağlık Çalışanları olarak Anavatandaki 7,2 lik depremin yaşattığı acı sonu

üzüntü ile öğrenmiş bulunduklarını,onların acılarının kendi acıları olduğunu belirterek, sağlık çalışanları olarak elimizden gelen her türlü katkıyı ve yardımı yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.