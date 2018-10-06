banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94883
ALTIN
237.109
DOLAR
6.1307
STERLİN
8.0356
EURO
7.0588
Lokmacı Kapısında Uyuşturucudan Bir Tutuklama
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
Dikkatsizliği ölümüne neden oldu
DİKKATSİZLİĞİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Yarın Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyecek
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Trafik bir can daha aldı
ÖLÜMLÜ KAZA
banner282

Sağlık Masrafları İçin Nobel Ödülünü Satan Fizikçi Öldü

Sağlık Masrafları İçin Nobel Ödülünü Satan Fizikçi Öldü

06 Ekim 2018 Cumartesi 06:41
Sağlık Masrafları İçin Nobel Ödülünü Satan Fizikçi Öldü

EŞİ, ABD'Lİ FİZİKÇİ LEON LEDERMAN'IN 96 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Sağlık masraflarını karşılamak için Nobel ödülünü satan ABD'li fizikçi Leon Lederman 96 yaşında hayatını kaybetti.

Lederman'ın 37 yıllık eşi Ellen Carr Lederman, yaptığı açıklamada, bilim adamının Idaho eyaletine bağlı Rexburg'daki bir bakımevinde iki gün önce yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Leon Lederman, 1988'de "müon nötrino" adı verilen atom altı parçacığın keşfinde oynadığı rolden dolayı Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

Ödülünü diğer iki bilim adamıyla paylaşan Lederman, ödülden payına düşen parayla küçük bir kulübe satın aldı. Lederman, Nobel ödülünü 2015 yılında sağlık masraflarını karşılamak için açık artırmaya çıkardı. Ödül, 765 bin dolara alıcı buldu.

Son Güncelleme: 06.10.2018 10:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavanaugh Senato Onayı İçin Yeterli Desteğe Ulaştı
Kavanaugh Senato Onayı İçin Yeterli Desteğe Ulaştı
Suudi Arabistan Konsoloslukta Arama Yapılmasını Önerdi
Suudi Arabistan Konsoloslukta Arama Yapılmasını Önerdi
Fransa Sınır Kontrollerini Yeniden Uzatıyor
Fransa Sınır Kontrollerini Yeniden Uzatıyor
Cezayir'de “Meclis Başkanı Krizi“
Cezayir'de “Meclis Başkanı Krizi“
“Yemen, Dünyanın En Büyük İnsani Krizlerinden Birini Yaşıyor“
“Yemen, Dünyanın En Büyük İnsani Krizlerinden Birini Yaşıyor“
Tsunaminin Ardından Sahile Cesetler Vurmaya Başladı
Tsunaminin Ardından Sahile Cesetler Vurmaya Başladı
BM'den Endonezya İçin 50 Milyon Dolarlık Yardım Planı
BM'den Endonezya İçin 50 Milyon Dolarlık Yardım Planı
Guterres'ten Nobel Barış Ödülü Sahiplerine Tebrik Mesajı
Guterres'ten Nobel Barış Ödülü Sahiplerine Tebrik Mesajı
Filipinler'de Uyuşturucuyla Mücadele… Düzenlenen Operasyonlarda Son 24 Saatte 16 Şüpheli Öldürüldü
Filipinler'de Uyuşturucuyla Mücadele… Düzenlenen Operasyonlarda Son 24 Saatte 16 Şüpheli Öldürüldü
Japonya İnsan Embriyosunda Genetik Değişikliğe İzin Verecek
Japonya İnsan Embriyosunda Genetik Değişikliğe İzin Verecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim