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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak için 12-15 Aralık 2011

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alacak

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak için 12-15 Aralık 2011

09 Aralık 2011 Cuma 13:51
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
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ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak için 12-15 Aralık 2011 tarihleri arasında tercih alınacağını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edeceği sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapmak amacıyla adaylardan tercih alınacağı belirtildi. Bu amaçla hazırlanan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2011/9 Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzunda ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere tercih yapılabilecek pozisyonlar yer alacak.

Kılavuz, 12-15 Aralık 2011 tarihleri arasında ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yayımlanacak. Kılavuzda yer alan pozisyonlardan tercih yapabilmek için, 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılmış olan 2010-KPSS Lisans veya 28 Kasım 2010 tarihinde yapılmış olan 2010-KPSS Ortaöğretim/Önlisans'a girilmiş ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için ise KPSSP3 puanının alınmış olması gerekiyor.

Adaylar tercihlerini 12-15 Aralık 2011 tarihleri arasında, kılavuzda belirtilen kurallara göre, internet üzerinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Adaylar kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlardan en fazla 30 tercih yapabilecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi kesinlikle uzatılmayacak.

Son Güncelleme: 09.12.2011 13:51
Anahtar Kelimeler:
SağlıkPersonelBakanlığıSözleşmeli
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