Sağlık Bakanlığı Bütçesi Komitede Oyçokluğuyla Onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Bütçe ve Plan Komitesi bugün gerçekleştirdiği toplantısında 198 milyon 706 bin 529 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesini görüşerek oyçokluğuyla onayladı.

Muhalefetin sağlıktaki sorunları dile getirdiği komite toplantısında Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif ise eleştirilere yanıt vererek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Tüm eleştirileri dikkate alarak ülkede daha iyi bir sağlık sektörü için uğraş verdiklerini dile getiren Kaşif, bu yöndeki çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

SINAY

Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin görüşülmesi sırasında ilk sözü alan CTP Milletvekili Abbas Sınay, sağlıkta tasarruf diye bir şey olmaması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı bütçesinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 oranında artmasına karşın, nüfus sayısında herkesin bir şey söylediğini savunan Abbas Sınay, “Nüfus bilinmeden nasıl bir program yapıp düzenlemelere gideceksiniz?” dedi.

4 Aralık’ta parti olarak doğru dürüst iyi bir veri oluşturulacak bir sayım yapılmasını arzuladıklarını ifade eden Sınay, bunun sağlıklı bütçe için önemli olduğunu belirtti.

Sağlıkta sorunların yıllardır olduğunu, her gelen bakanın az çok bir şeyler yaptığına, sağlığın en önemli iki sorununun poliklinikler ve acil servisler olduğuna işaret etti.

Polikliniklerde bekleyen hastaların zül çektiğini, bu konuda mutlaka gerekli adımlar atılması gerektiğini ifade eden Sınay, acil servislerde acil doktorluğunun neden yaratılamadığını bir türlü çözemediğini belirtti.

Sınay, acil uzmanlığın geliştirilmesi durumunda acil servislerde yaşayan birçok sorunun çözülebileceğini söyledi. Sınay, bunun için acil servislerde doktorların çalışma koşullarının cazip hale getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sağlıktaki bir diğer önemli sorunun ise yoğun bakım servisleri olduğunu anlatan Sınay, yoğun bakım servislerinin ülkede kanayan bir yara olduğunu savundu.

İkinci iş yasağı olmasına karşın Sağlık Bakanlığı’nın doktorların YDÜ Hastanesi’nde çalışmasına izin verdiğini kaydeden Sınay, bunun eğitim amaçlı olmadığını, tamamen ikinci işe yönelik olduğunu söyledi.

Sınay, “Yakın Doğu Hastanesi kuruldu, onu ayakta tutmak için her şeyi yapalım” anlayışının doğru olmadığını da ifade etti.

Abbas Sınay, ülkedeki hemşire ve doktor sayısının yeterli olduğunu, ancak maaşların yetersiz olduğunu, bunun mutlaka giderilmesini istedi.

Kanser konusuna da değinen Sınay, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin araştırma için özel hastanelerle araştırma yaptığına dikkati çekti ve bunu yapmanın esas olarak devletin görevi olduğunun, bunun için Erken Tanı Merkezi’nin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hastanelerin yönetim kurulları tarafından idare edilmesi, bakanlığın ise sadece denetleyici olması gerektiğini kaydeden Sınay, bunun yapılması durumunda hastanelerin daha iyi yönetilebileceğini belirtti.

İlaç eksikliği konusuna da değinen CTP Milletvekili Abbas Sınay, ilaç için ayrılan 38 milyon TL’nin yetersiz olduğunu kaydetti, bu paranın Haziran ayında tükenebileceği uyarısında bulundu.

Thallasaemia ve kalp konusunda güzel gelişmeler yaşanmakta olduğunu, demek ki istenildiğinde başarılabileceğini kaydeden Sınay, “Türkiye yetkililerinin dediği gibi Kıbrıs Türkü’ nün tembel ve besleme olmadığını” ifade etti.

Son olarak sağlıkta sistem konusuna değinen Abbas Sınay, Sağlık Yasası’nın bir an önce geçirilmesini istedi.

EKENOĞLU

Sağlık Bakanlığı Bütçesi’nin görüşülmesi sırasında ikinci sözü CTP Milletvekili Fatma Ekenoğlu aldı.

Sağlığın insan sağlığını ilgilendirdiğini, bu nedenle enine boyuna tartışılması gerektiğini kaydeden Ekenoğlu, sağlıktaki güvensizliğin her zaman kendisini tedirgin ettiğini söyledi.

Gülsen Bozkurt döneminde iyi bir master plan hazırlandığını, Ertuğrul Hasipoğlu’nun Sağlık Şurası gerçekleştirdiğini, geçtiğimiz dönemde Eşref Vaiz’in yeni bir sağlık sistemi konusunda bazı adımlar attığını anlatan Ekenoğlu, bu çalışmalarda ortaya çıkan en önemli noktanın aile hekimliğinin oluşturulması olduğunu söyledi.

Buna karşın en ciddi sorunun nüfus olduğunu, nüfus bilinmeden sağlıkta planlama yapılamayacağını ifade eden Ekenoğlu, 4 Aralık’ta sağlıklı bir sayım yapılması dileğinde bulundu.

Kaçak nüfusun çok kötü koşullarda yaşadığını, bu kişilerin sağlıklarının iyi olmadığını, bunun toplum sağlığına da yansıdığını kaydeden Ekenoğlu, tüberküloz aşısı yıllar önce kaldırılmasına karşın şimdilerde tüberküloz aşısının yapılıp yapılmama tartışmalarının gündeme geldiğine dikkati çekerek, bundan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Kanser vakalarının artışına da değinen Ekenoğlu, özellikle meyve ve sebzelerdeki kalıntı kontrollerinin zamanında yapılmasını ve Sağlık Bakanlığı’nın da mutlaka bu konuda daha aktif yer almasını istedi.

Ekenoğlu, bu konuda eksiklikler varsa el birliği ile giderilmesi gerektiğine işaret etti.

Bu yıl Sağlık Bütçesi’nin genel bütçedeki oranının arttığını, buna karşın yeterli olup olmayacağı konusunda endişeleri bulunduğunu anlatan Ekenoğlu, araç gereç ve ilaç eksikliği konusunda zamanında adımların atılmasının önemine işaret etti.

Araç gereçte standartlaşmaya gidilmesini de isteyen Ekenoğlu, bu olmadığı için laboratuarlardaki araç gereçlerin bakımlarının zamanında yapılamadığını söyledi.

Sağlık hizmetlerindeki personel eksikliklerine de değinen Ekenoğlu, bunların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Bölge hastanelerindeki poliklinikler olmasına rağmen merkezlere büyük bir yığılma olduğuna işaret eden Ekenoğlu, bu noktada da bir şey yapılması gereğine dikkati çekti.

Karpaz’ın yükünü Gazimağusa Hastanesi’nin çektiğini söyleyen Ekenoğlu, bu nedenle Gazimağusa Hastanesi’nin kapasitesinin artırılmasını istedi.

Kazalarda ölümleri en aza indirgemek için eksikliklerin giderilmesi gereğine de işaret eden Ekenoğlu, sigara yasağına hastaneler ve Meclis’ten başlayarak uyulması gerektiğini kaydetti.

Ekenoğlu, yaptığı eleştirilerini sağlığı daha iyi noktaya taşıma ve güveni artırmak adına ortaya koyduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.

SINAY

Yeniden söz alan Abbas Sınay, petrol dolum tesislerinin Karpaz’a yapılacak olmasının gerçekten büyük tehlike oluşturduğunu, ayrıca Teknecik Elektrik Santrali’nden çıkan zehirli gaz sorununun bir an önce giderilmesini istedi.

ULUÇAY

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay ise yaptığı konuşmada, bütçenin geneline bakıldığında yurt içi ve yurt dışı tedavileri için ayrılan payın artırıldığını, kendisinin öncelikle yurt dışına ödenmesi gereken borç miktarının ne kadar olduğunu öğrenmek istediğini söyledi.

Otomasyon Projesi’nin mutlak surette hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çeken Uluçay, bu konudaki son durumun ne olduğunu sordu.

Döner sermaye konusunun rafa kaldırılıp kaldırılmadığını da soran Uluçay, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde sağlığa araç gereç alımı ve diğer ihtiyaçlar için ayrılan miktarın çok azının kullanıldığını anlattı. Uluçay, bu durum hakkında bilgi verilmesini istedi.

KALYONCU

CTP Milletvekili Ömer Kalyoncu ise, ülkeye doğum yapmaya, ameliyat olmaya gelen kişilerin olduğunu belirterek, bu konuda tedbir alınıp alınmadığını sordu.

Devlet memurları ile sigortalılardan aldıkları hizmetlere karşı hastanede alınan ödenekler arasında ciddi bir fark olduğunu ifade eden Kalyoncu, bu konuda sigortalılara haksızlık yapıldığı görüşünü dile getirdi ve “Bu durum gerçekten tamam bir durum değildir” dedi.

Ülkede Sağlık Bakanlığı’nın kaç hastanesi bulunduğunu soran Kalyoncu, YDÜ Hastanesi ile yapılan anlaşmalar konusunda da bilgi verilmesini istedi.

Kalyoncu, Kadın Doğum ünitelerinde doğum yapanların kaçta kaçının vatandaş olduğunu da sordu.

KAŞİF

Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif ise yaptığı konuşmada, yapıcı eleştirilerden dolayı komite üyelerine teşekkür etti.

Kadın Doğum kliniklerinde doğum yapanların uyrukları konusunda araştırma yapıp genel kurula bilgi verebileceğini ifade eden Kaşif, özel hastanelerden hizmet alımı konusunda herkesle eşit mukavele yapıldığını, kimseye ayrıcalık yapmadıklarını vurguladı.

Kaşif, otomasyon olayının en büyük sıkıntı olduğunu, Girne’nin bunu en iyi şekilde uyguladığını, diğer hastanelerde de yavaş yavaş uygulanmaya başlanacağına olan inancını dile getirdi.

Ahmet Kaşif, Otomasyon yerleşmediği için yeterli veri tabanına ulaşamadıklarını, ihaleyi kazanan şirkete bu konuda yıl sonuna kadar süre verdiklerini söyledi.

Döner Sermaye Tüzüğü’nü mutlaka hayata geçireceklerini kaydeden Kaşif, Sağlık Yasası konusunda örgütlerle görüşerek bir noktaya gelindiğini, son şekli verildikten sonra genel kurula sunulacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kaşif, alınan hizmetler karşılığında yurtdışına 11 milyon borç, yurt içine ise 13 milyon borç bulunduğunu açıkladı.

Polikliniklerdeki yığılma iddiası üzerine buraları iki kez kendisinin denetlediğini ve numara bekleyen birini göremediğini ifade eden Kaşif, iki alan dışında yığılma olmadığına işaret etti.

Merkezlerdeki yığılmayı önlemek için sağlık merkezlerine gönderdikleri doktor sayısını artırdıklarını belirten Kaşif, acil servislerin daha iyi duruma gelmesi konusunda gerekli önlemleri almaya başladıklarını kaydetti.

Kaşif, hastaneleri, hastane yönetimlerinin yönetmesi konusundaki fikirlere tamamen katıldıklarını, kendilerinin ısrarlarının bu yönde olduğunu söyledi.

Eksiklikler konusundaki eleştirilere de değinen Kaşif, kaçak işçilere verilen sağlık hizmetlerinin bedeli konusunda TC Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılacak bir anlaşma ile oraya fatura edileceğini ve harcamaların karşılanacağını vurguladı.

Yoğun bakımların yatak kapasiteleri hakkında bilgiler de veren Bakan Kaşif, yeni hastanenin de gündemde olduğunu açıkladı.

Acil servislerdeki en önemli sorunun uzman acil servis doktoru eksikliği olduğunu belirten Sağlık Bakanı Kaşif, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde sağlık sektörü için ayrılan bütün payın projelere aktarılarak kullanıldığını vurguladı.

Gıda denetimlerinde çok sıkı kontrol olduğunu açıklayan Kaşif, şu an ülkeye giren gıdaların tümünün sağlıklı olduğunu belirtti.

Tüm eleştirileri dikkate alarak ülkede daha iyi bir sağlık sektörü için uğraş verdiklerini dile getiren Kaşif, bu yöndeki hizmetlerini sürdüreceklerini belirterek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından 198 milyon 706 bin 529 TL’lik Sağlık Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla onaylandı.

Komite saat 13.35’te yemek arası nedeniyle çalışmalarına ara verdi. 14.30’da yeniden toplanacak olan komite, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesini ele alacak.