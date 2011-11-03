Sağlık Bakanı Kaşif Bayram Ziyaretlerinde Bulundu

Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Kurban Bayramı nedeniyle Girne Akçiçek ve Cengiz Topel hastaneleri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi, İlaç ve Eczacılık Dairesi ile Devlet Laboratuarı’nı ziyaret etti.

Kaşif’e ziyaretlerinde Yataklı Tedavi Kurum Müdürü Dr. Ahmet Ulutekin ve Özel Kalem Müdürü Müge Tancer eşlik etti.

Ahmet Kaşif ziyaretleriyle ilgili açıklamasında, Kurban Bayramı dolayısıyla hastanelerdeki güzellikleri, doktorların yaptığı iş ve çalışanların sıkıntılarını yerinde görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Sıkıntıların az ve mutluluğun çok olması için hep beraber uğraş verdiklerini ifade eden Kaşif, “Gün geçtikçe gururla görüyorum ki, her yerde düzelme olduğu gibi, sağlık sistemimiz ve servislerimizde de güzellikler başlamıştır” dedi.

Kaşif, sağlık çalışanları yanında tüm KKTC’nin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.