Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

KAŞİF: “SAĞLIK SERVİSLERİMİZDE GÖZLE GÖRÜLÜR İYİLEŞME YAŞANIYOR”

“HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI TEKNİK VE FİZİKSEL DONANIM AÇISINDAN GÜNDEN GÜNE İYİYE GİDİYOR”

Lefkoşa, 5 Kasım 11 (T.A.K): Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Kurban Bayramı vesilesiyle hastane ve sağlık servislerine başlattığı ziyaretleri, bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretle tamamladı.

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kaşif’e ziyaretinde Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Hatice Faydalı, Özel Kalem Müdürü Müge Tancer, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Özcenk eşlik etti.

Bakan Kâşif ziyaret esnasında basına yaptığı açıklamada, ziyaretler sayesinde sorunları ve verilen hizmetleri yerinde görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Kaşif, “Sıkıntıların aşılması için yoğun bir mesai yapıyoruz. Ancak son zamanlarda hastane ve sağlık servislerimizde sevindirici boyutta iyileşme olmaktadır” dedi.

Varolan sıkıntıları aşmak için çok çaba sarf etmekte olduklarını belirten Kaşif, hastane ve sağlık kuruluşlarının teknik ve fiziksel donanım açısından günden güne iyiye gittiğini belirtti.