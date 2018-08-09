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Sadr'dan “Muhalefette Kalma Ve Sokağa Çıkma“ Açıklaması

Sadr'dan “Muhalefette Kalma Ve Sokağa Çıkma“ Açıklaması

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:17
Sadr'dan “Muhalefette Kalma Ve Sokağa Çıkma“ Açıklaması

IRAK'TA GENEL SEÇİMLERİN GALİBİ MUKTEDA ES-SADR, ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMEZSE MUHALEFETTE KALMAYI TERCİH EDECEKLERİNİ AÇIKLADI

Irak'ta genel seçimlerin galibi Mukteda es-Sadr, hükümeti kurmak konusunda şartlarının yerine getirilmemesi hâlinde muhalefeti seçeceklerini belirtti.
Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, yeni hükümet, meclisin en büyük grubu ve başbakan için açıkladığı 40 şart yerine getirilmezse iktidardan uzak kalmayı tercih edeceklerini kaydederek, "Mezhepçilikten uzak halk ve siyasi muhalefet yolunu seçeceğiz." ifadesini kullandı.
Sokağa Çıkma Mesajı
Sadr, "vatanı hâlâ seven" diye nitelendirdiği siyasi grupları da "Vatanı Kurtarma Koalisyonu" adını verdiği muhalefete katılmaya çağırdı.
Muhalefeti seçmenin yanı sıra tabanını sokağa çıkarma sinyali de veren Sadr, elle sayım sonuçlarının açıklanması için 15 gün süre verdi. Şii lider açıklamasında, "Süre bitince kimsenin göstericilere müdahalede bulunup zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
SADR'IN "ULUSAL ŞARTNAME"Sİ
Mukteda es-Sadr, yeni hükümet ve başbakanın seçilmesiyle ilgili geçen ay "ulusal şartname" adlı belge yayınlamıştı.
Hükümetin başına geçecek isimde aradığı şartları sıralayan Sadr, bu kişinin bağımsız, milletvekilliği ve çifte vatandaşlığı bulunmayan, milliyetçi ve partiler üstü bir isim olması gerektiğini ifade etmişti.
Partilerin bakanlıklar için bağımsız teknokratlardan oluşan 5 aday belirleme hakkı olduğunu hatırlatan Sadr, başbakanın bunlar arasından seçme ya da hiçbirini kabul etmeme yetkisini kullanmasını istemişti. 
"Başbakan seçilecek kişi kendisini ikinci dönem aday göstermemeli." maddesinin yer aldığı şartnamede, "Başbakanlık Şiilere mahsus ise bu makam Araplar, Türkmenler, Feyli ve diğerlerine de ayrılmalı. Keza Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığı da. En önemlisi bunun tek bir ırk ya da mezhebe indirgenmemesi." ifadelerine yer verilmişti.
Sadr ayrıca, Başbakan olacak kişinin dış güçlerin etkisinde kalmaması gerektiğini vurgulamıştı.
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu'nun 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek birinci olduğu bildirilmişti. Ancak hile iddiaları nedeniyle oyların yeniden elle sayılmasının ardından resmi sonuçlar hâlâ açıklanmadı.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 19:08
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