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Sadr'dan İran ve ABD'ye Müdahale Uyarısı

Irak'taki seçimlerde en çok oyu alan Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, ABD ve İran'ın ülkesine herhangi bir müdahalede bulunmasını kabul etmeyeceklerini yineledi

Sadr'dan İran ve ABD'ye Müdahale Uyarısı

Irak'taki seçimlerde en çok oyu alan Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, ABD ve İran'ın ülkesine herhangi bir müdahalede bulunmasını kabul etmeyeceklerini yineledi

29 Mayıs 2018 Salı 12:31
Sadr'dan İran ve ABD'ye Müdahale Uyarısı


“BUNA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Irak'taki seçimlerde en çok oyu alan Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, ABD ve İran'ın ülkesine herhangi bir müdahalede bulunmasını kabul etmeyeceklerini yineledi.
Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İran'a Irak'a müdahale etmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

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İran'ı "kendi çıkarlarından korkan ülke" olarak niteleyen Sadr, "İran'ın herhangi bir işine karışılmasını kabul etmediğimiz gibi Irak'ın iç işlerine de müdahale edilmemesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Irak'ta 2007 yılında ülkedeki ABD askerlerine savaş ilan edip her defasında sert açıklamalarda bulunan Sadr, ABD'yi yine "işgalci devlet" olarak tanımladı ve Washington yönetiminin müdahalelerine hiçbir suretle izin vermeyeceklerini belirtti.
Sadr'ın açıklamasının, ülkedeki bazı siyasi partiler ve tarafların ABD ve İran desteği olmadan ülkede hükümet kurulmasının mümkün olmadığı yönündeki iddialarından sonra gelmesi dikkati çekti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, 12 Mayıs'taki genel seçimlerden bir gün sonra başkent Bağdat'a gelerek önce Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'yle, ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ve diğer siyasi parti yetkilileriyle bir araya gelmişti.
McGurk'un ziyaretiyle eş zamanlı olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de seçimlerden sonra Bağdat'ta gelerek ülkesine yakın siyasi partilerle yeni hükümet için temaslarda bulunduğu iddia edilmişti.
 

Son Güncelleme: 29.05.2018 16:08
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