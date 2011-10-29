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Saçlarınız için evde uygulayabileceğiniz çözümler

Artık kimyasal çözümler tarih oldu

Saçlarınız için evde uygulayabileceğiniz çözümler

Artık kimyasal çözümler tarih oldu

29 Ekim 2011 Cumartesi 21:18
Saçlarınız için evde uygulayabileceğiniz çözümler
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20gr acıbadem yağı, 100gr zeytinyağı ile karıştırılıp saç diplerine sürülür.Adaçaylı losyon ile saçlar yıkanırsa, saçları besler.

Ardıç meyvesi ve yaprakları losyon yapılıp saçlar sık sık yıkanırsa saç  dökülmesine faydası olur.
Enginar yaprakları kaynatılıp saçlar yıkanır.

    Fındık yağı, çörekotu yağı ve zeytinyağı ile saç diplerine masaj yapılır, sabah yıkanır.


    Hintyağı, zeytinyağı ve çörekotu yağıyla karıştırılıp saç diplerine masaj yapılır.


    Isırgan yaprakları ile losyon yapılıp saçlar yıkanır.


    Kedi otu kökü kaynatılıp saçlar yıkanır.


    Maydanoz kaynatılıp sirkeyle beraber saçlar yıkanırsa saçları kuvvetlendirir, uzamasını sağlar.


    Yumurta ve zeytinyağı karıştırılıp saça sürülür, bekledikten sonra yıkanır.


    Yarım çay fincanı hintyağını ısıttıktan sonra baş derinizi ovarak saçınızın yağı emmesini sağlayın. Yavaş yavaş tarayacağınız saçlarınızı kaynar suya batırıp sıktığınız havluyla sarın. Bu işlemi yaptıktan sonra yarım saat kadar bekleyip şampuanla yıkayın. İnce, çabuk kırılan, kuru saçlara iyi gelir.


    Kurumuş ve yıpranmış saçları en iyi canlandırma yöntemi zeytinyağı tedavisidir. Saçlarınıza parlaklık vermek ve beslemek için 2 çorba kaşığı zeytinyağını ısıtın. Bunu yavaş yavaş tüm saç derinize yedirin. Sıcak suda ıslattığınız bir havluyu sıktıktan sonra bir türban gibi başınıza sarın. Havlu soğurken bu işlemi iki veya üç defa tekrarlayarak, başın yağı iyice emmesini sağlayın. Sonra saçlarınızı yıkayarak, iyice durulayın. Bu bakım türü, özellikle çabuk kırılan saçlar için çok yararlıdır.


    Yarım çay fincanı yeşil zeytinyağıyla bir çay fincanı süzme balı karıştırın. Bu sıvıyı iyice sallayıp çalkalayın ve bir kaç gün dinlenmeye bırakın. Daha sonra bu karışımı baş derinize ovarak ve saçınızı tarayarak yedirin. Ancak bu işlemi yaparken tarağın dişlerinin baş derinize batmamasına özen gösterin. Başınıza bir naylon torba geçirerek, başın sıcaklığını muhafaza etmeyi sağlayın. Karışımı başınızda yarım saat beklettikten sonra, saçlarınızı bol suyla durulayın. Bu işlem, koyu renk saçların ışıltılı bir hal alıp parlamasını sağlar.

Son Güncelleme: 29.10.2011 21:18
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