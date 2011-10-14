Saç Şekliniz Ruh Halinizi Yansıtıyor

Saç Şekliniz Ruh Halinizi YansıtıyorKadınlarda dağınık saç modeli, kendinden emin, özgürlüğüne düşkün bir kadını yansıtırken, tam topuz modelini ise ağırlığını hissettirmek, asaletini göstermek isteyenler tercih ediyor.

İşte Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı'nın saç stillerine yönelik analiz...

Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, yaptığı açıklamada Bursa'da düzenlenen Uluslararası Yeşil Bursa Saç Festivali'nin kuaförler ve berberler açısından önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Bu festivalde, 2012 yılının saç trendinin ortaya çıkacağını dile getiren Karakaş, 5 ülkeden 100 civarında kuaför ve berberin, festival sayesinde kendini geliştirme, yeni modeller görme imkanı bulacağını anlattı. "Sektöre Yön Veriyoruz" Türk kuaförlerinin geliştirdikleri modellerle sektöre yön verdiğini vurgulayan Karakaş, ''Federasyona bağlı üyelerimiz kaliteli hizmet veriyor.

Kadın, erkek ve çocuk demeden herkesin hizmet aldığı yerleri iyi belirlemesi gerekiyor. İyi koşullarda hizmet vermeyen salonlarda, sağlığınızdan olabilirsiniz'' uyarısında bulundu. Saç Şekilleri Neyin İfadesi? Özellikle kadınların model seçerken tereddüt ettiğini anlatan Karakaş, şöyle konuştu: ''Saç modelleri insanın ruh hali hakkında bilgi verir. Dağınık saç modeli kendinden emin, özgürlüğüne düşkün bir kadını yansıtırken, genellikle gençler tarafından tercih edilir. Gençler, özgürlüğüne düşkündür. Kısa saçı, daha erkeksi yapıdaki kadınlar kullanır.

Tam topuz modeli, ağırlığını hissettirmek, asaletini göstermek, bulunduğu ortamın önemini vurgulamak isteyen kadınlar tarafından tercih edilir. Arka topuz ve ön kısmındaki bir miktar dağınık saç şekli ise genellikle büro gibi kapalı ortamlarda çalışan kadınların modelidir. En rahat saç tipidir. Arkadan bağlanan saç, kadının neşesini gösterir. Bu model, bazen ilgi beklediğini de anlatabilir.''

Monotonluktan Sıkılanlar Saçını Kısaltıyor Fön çektiren ya da uzun saçlarını kısaltan kadının, hayatının monotonluğundan sıkıldığını ve bazı değişiklikler istediğini gösterdiğini belirten Karakaş, ''Bakımsız, düzensiz saçlar, depresyon haline işaret eder. Düz kesim saçlar ise günlük yaşam modelidir'' dedi.

Peki Erkeklerde Saç Şekli Ne İfade Ediyor? Karakaş, erkekler için fazla bir seçenek bulunmadığını vurgulayarak, ''Dağınık saç modeli, erkeklerde de özgürlük demektir. Kendine güvenen erkekler kullanır. Saçı sakalıyla bütünleşen erkekler, bulundukları ortamın önemini vurgulamak, kendilerini göstermek istiyor demektir. Burada kravat seçimi bile önemlidir'' diye konuştu.

Kadınların mevsim geçişlerinde saçlarını bakım yaptırmasını da isteyen Karakaş, sağlıklı saça sahip olunması için kadınların uzman kuaförlerden bilgi almasını istedi.