Sabır mı, şans mı? 25 yıl boyunca aynı rakamlara oynadı ve…

Robert Bailey adlı 67 yaşındaki talihli, 27 Ekim çekilişinde Powerball lotosunda 25 yıldır olduğu gibi yine 8, 12, 13, 19, 27 ve 4 numaralarına oynadı.

Bir yakınının kendisine söylediği rakamlara inancını hiç yitirmediği belirten Bailey, 687 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi Iowa eyaletinden 51 yaşındaki bir kadınla paylaştı.

Bailey’nin eline vergiler düşüldükten sonra 125 milyon dolar geçti.

ABD Posta Hizmetleri’nde 41 yıl makine operatörü olarak çalıştıktan sonra 2009’da emekli olan Bailey, kazandığı parayla annesine bir ev satın alacağını, seyahat edeceğini ve “iyi yatırımlar” yapacağını söyledi.

Bailey, “Belki egzotik bir şeyler de yaparım. Hayatımda Las Vegas’a hiç gitmedim” dedi.