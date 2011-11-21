Sabiha Gökçen havaalanından gitsin

Dersim isyanını araştırmak için komisyon kurulmasını öneren AK Parti’li Mehmet Metiner, Sabiha Gökçen Havaalanı’nın adının değiştirilmesini istedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, Dersim olayıyla ilgili iki öneride bulundu. Star gazetesinin haberine göre; Dersim olaylarını araştırmak için komisyon kurulmasını isteyen Milletvekili Mehmet Metiner, Sabiha Gökçen Havaalanı’nın adının da değiştirilmesini önerdi.

Metiner, "Bu somut iki teklife CHP de sıcak bakıyorsa, Dersim'le ilgili tarihsel yüzleşmeye hazır hale geleceğimiz ve bir özür faslının başlayacağını da düşünebiliriz” dedi.

Savaş pilotu olan Sabiha Gökçen, 1937-38 yıllarında meydana gelen Dersim isyanı sırasında görev almıştı.